Schönbrunn. (by) Im Ortsteil Schönbrunn muss weiter das Wasser abgekocht werden. Zusätzlich wird seit dem heutigen Donnerstag gechlort. Zwischen 0,1 und 0,3 Milligramm pro Liter werden zugesetzt. "Das sind die Vorgaben des Gesundheitsamtes", sagt Benedikt Münch von der Gemeinde Schönbrunn. Die Bevölkerung wurde darüber informiert.

Nach wie vor sind die übrigen vier Ortsteile Allemühl, Haag, Moosbrunn und Schwanheim nicht betroffen. Am morgigen Freitag sollen in Schönbrunn sowie beim Haupthochbehälter noch einmal Proben genommen werden. Mit Ergebnissen rechnet Münch spätestens am kommenden Montag.

Am vergangenen Dienstag war bei einer Routineuntersuchung eine Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt worden. Dabei handelt es sich sowohl um coliforme Keime als auch Escherichia coli. Das Gesundheitsamt hatte daraufhin angeordnet, dass das Wasser vor dem Verzehr oder dem Benutzen zum Zähneputzen sowie zum Waschen von Lebensmitteln abgekocht werden muss.