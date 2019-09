Der neugewählte Schönbrunner Rat mit Bürgermeister Jan Frey (r.). Ganz neu dabei im 13-köpfigen Gremium sind für die SPD Carmen Oesterreich (u.l.) und Jens Feldhaus (direkt darüber) sowie Reinhold Heiß für die Freien Wähler (oberste Reihe l.). Gunther Kirschenlohr (o.l.), der sein Amt als 2. Bürgermeisterstellvertreter niederlegte, wurde mit hohem Lob und einer Dankesurkunde bedacht. Nicht im Bild sind Dr. Daniela Schroeder und Philipp Danz-eisen. Sie waren am Donnerstag verhindert. Foto: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Schönbrunn. Mit der nachträglichen Verpflichtung von Jürgen Bayer (FW) als Mitglied des neugewählten Gemeinderats ist auch das Schönbrunner Hauptorgan seit Donnerstag vollzählig. Gunther Kirschenlohr (FW), der aus dienstlichen Gründen nicht mehr als zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters zur Verfügung stehen kann, wurde vor Eintritt in die Tagesordnung mit hohem Lob und einer Dankesurkunde vom Bürgermeister bedacht. Vertreten wird Jan Frey jetzt von Jürgen Dinkeldein (FW) und Karin Koch (CDU).

Breiten Raum nahm in der Sitzung die Vorstellung der rund 2,5 Millionen Euro schweren Baumaßnahme in der Eberbacher Straße (Landesstraße L590) in Schwanheim ein. Eine Aufgabe, die Horst Rieß vom Ingenieurbüro Sack & Partner aus Adelsheim übernahm. Während das Regierungspräsidium die Fahrbahnsanierung auf diesem 700 Meter langen Stück Landesstraße angeht, ist die Gemeinde gefordert, im Untergrund auch die marode Kanalisation und die Wasserleitung auf Vordermann zu bringen sowie - und darüber war hier im Grundsatz zu entscheiden - den Gehweg auf 1300 Metern beidseitig zu erneuern. Ein Vorhaben, das allein mit 980.000 Euro zu Buche schlägt. Die Verwaltung plädierte trotzdem dafür, das Gremium ebenfalls: einstimmiger Beschluss.

Im Bemühen um eine mögliche Kostenbeteiligung auch anderer Versorgungsträger, die im Zuge der Maßnahme eigene Leitungen bzw. Leerrohre zu verlegen haben, wurden im Vorfeld Gespräche mit der Netze BW, der Telekom und Fibernet geführt. Fibernet sieht eigenen Handlungsbedarf, die NetzeBW zum Teil.

Und aus diversen Fördertöpfen darf sich Schönbrunn Zuschüsse in Höhe von bis zu 50 Prozent für den Gehwegausbau versprechen, sodass am eigenen Gemeindesäckel am Ende zwischen einer und 1,5 Millionen Euro hängen bleiben werden. Eine Summe, die sich bei anderthalb Jahren Bauzeit auf drei bis vier Haushaltsjahre verteilt, wie Ingenieur Rieß betonte.

Zwischen den Einmündungsbereichen der Waldstraße Richtung Eberbach und der Wiesenstraße Richtung Schwarzach sind nun von 2020 bis 2022 abschnittsweise folgende Maßnahmen geplant. Der Hauptkanal, eine 50 bis 60 Jahre alte, stark schadhafte Betonröhre, soll auf 40 Metern komplett neu gebaut, auf 630 Metern saniert werden, und zwar in geschlossener Bauweise. Die Hausanschlüsse werden in offener Bauweise saniert. Die Wasserleitung wird über die gesamte Länge erneuert, auch dafür muss der Erdboden aufgegraben werden.

Da der Gehweg im Zuge dessen über weite Strecken aufgerissen wird - schließlich soll auch die Straßenbeleuchtung neu gemacht werden - , wird er nun im Vollausbau auf 1300 Metern rechts und links der Fahrbahn neu gemacht. Denn sonst, so Bürgermeister Frey, "haben wir am Ende einen Flickenteppich mit verschiedenen Bordsteinen".

Lässt sich dabei vielleicht auch ein Radweg hinbekommen? wollte Carmen Oesterreich wissen. Zumal Radwege "doch massiv gefördert werden", pflichtete ihr Karin Koch bei. Der Ingenieur gab Koch recht, winkte aber ab: Dafür reiche der vorhandene Platz nicht aus. Auch Kochs Vorschlag, auf der einen Seite einen Gehweg, auf der anderen einen Radweg anzulegen, ist laut Horst Rieß nicht praktikabel.

Denn das würde zusätzlich kosten und dadurch "die Förderung komplett auffressen". Dass er von der Radwegidee an dieser Stelle insgesamt nichts hält, machte Jürgen Dinkeldein klar: "Es gilt doch, Radwege weg von der Hauptstraße". Und so werde das im fraglichen Bereich auch gehandhabt.

Im Folgenden wurden die Ingenieurleistungen zum Angebotspreis von rund 248.000 Euro an das Adelsheimer Büro vergeben sowie als außerplanmäßige Ausgabe darin bereits enthaltene 22.900 Euro für die Planung gebilligt. Karin Koch, im zweiten Punkt auch Volker Wesch stimmten dagegen. Koch befand die im Preis enthaltenen 6 Prozent Nebenkosten - "das sind 14.000 Euro!"- für unangemessen hoch.

Wesch hätte den außerplanmäßigen Posten lieber planmäßig im nächsten Haushalt aufgenommen. Beides sah das übrige Gremium anders. Die Verwaltung stellte beim prüfenden Blick in die Verträge fest, dass darin nichts "aus dem Rahmen fallendes" enthalten sei und machte geltend, dass die planerischen Leistungen schon jetzt nötig seien, um die Förderanträge stellen zu können.

Einstimmig befürwortet wurde die Anschaffung eines neuen Kommunalschleppers für rund 136.700 Euro. Das Bauhof-Gefährt soll Anfang 2020 den maroden Vorgänger ersetzen. Das Geld dafür wird in den nächsten Haushalt eingestellt.