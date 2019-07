Eine Bedarfsampel in Höhe des Reiterhofes zu installieren, wurde in der Gemeinderatssitzung angeregt. Foto: Marcus Deschner

Schönbrunn. (MD) Ob nicht eine Bedarfsampel in Höhe des Reiterhofes installiert werden könnte, fragte Valérie-Désirée Münch in der Bürgerfragezeit vor der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Da sich viele Autofahrer auf der L 595 nicht an die in diesem Bereich vorgeschriebene Maximalgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern hielten, sondern sogar noch "aufdrehten", mache dies doch Sinn, so die Schönbrunner Bürgerin.

Zumal nicht nur Fußgänger die Straße kreuzten, sondern dort auch häufig Pferde von der einen auf die andere Seite geführt würden. Laut Bürgermeister Jan Frey haben es weder Polizei noch Ordnungsbehörde bei einer zurückliegenden Verkehrstagefahrt für nötig gehalten, dort einen Zebrastreifen oder gar eine Ampel einzurichten.

Vielmehr hätten sie die vorhandene Beschilderung für ausreichend erachtet. Gerne könne man das Thema bei der nächsten Verkehrstagefahrt noch mal aufnehmen, sagte Frey.

"Ich glaube aber nicht, dass sich was ändert", machte er der Zuhörerin wenig Hoffnung. Zudem hätte man sonst wahrscheinlich viele Ampeln im Ort, da sich Autofahrer auch an anderen Stellen nicht an die vorgegebenen Tempolimits hielten.

Warum derzeit die Arbeiten am Wasserspielplatz bei der Moosbrunner Kindertagesstätte ruhten, wollte Jürgen Dinkeldein (FW) wissen. Die ausführende Firma habe Personalprobleme, außerdem sei im Vorfeld ein Planungsfehler unterlaufen, so Frey. Er informierte auch darüber, dass die Elternbeiräte der Kindergärten in Moosbrunn und Haag die vom Gemeinderat in vorangegangener Sitzung gefundene Lösung zum Kindertransport abgelehnt hätten. Damit sei der Beschluss "vom Tisch". Jens Feldhaus (SPD) fragte nach Alternativen. "Die Alternative war dieser Beschluss", erklärte der Bürgermeister. Schließlich sei auch nur noch ein Kind betroffen, bei dem die Eltern keine Transportmöglichkeit hätten. "Ein wirklicher Bedarf ist nicht mehr gegeben", meinte Frey.

Bauamtsleiter Karl Wilhelm informierte, dass der Aufbau des W-Lan-Netzes in der Gemeinde schon "kräftig" laufe. Lediglich die Versorgung des Dorfplatzes in Allemühl müsse man aus technischen Gründen noch etwas "schieben".