Schönbrunn-Allemühl. (MD) Pünktlich wie vorgesehen fertiggestellt wurden Kanal- und Wasserleitungsverlegungen der Gemeinde in der Allemühler Schönblickstraße. Die nach Schwanheim führende Straße ist nach rund zehnwöchiger Sperrung nun wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben, die Bewohner des "Älmels" müssen nicht mehr den umständlichen Umweg über den Höhenort nehmen, um zu ihren Häusern zu gelangen.

Allerdings ist die derzeitige Öffnung nicht von Dauer. Denn wahrscheinlich schon nächstes Jahr wird der nun eingebaute Oberflächenbelag erneut herausgerissen werden, die Straße erneut dicht gemacht müssen. Denn dann beginnt der Ausbau des dritten Abschnitts der Kreisstraße 4108, wie die Verbindung offiziell heißt. Der führt vom "Älmel" bis zum Abzweig Schönbrunner Straße in Allemühl. Dafür ist der Rhein-Neckar-Kreis zuständig.

Eigentlich hätten Kanal- und Ausbaumaßnahmen Hand in Hand gehen sollen. Doch bei einer vorher durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung war ein Habitat der Zauneidechse gefunden worden.

Die nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützte Reptilienart kann nicht so einfach beseitigt, sondern muss aufwendig vergrämt werden. Die Vergrämungsmaßnahmen können jetzt starten. Die Gemeinde war aber im Zugzwang, da sonst Zuschüsse aus der Wasserwirtschaft in Höhe von 75.000 Euro verfallen wären. Also wurde ohne Rhein-Neckar-Kreis gebaut. Insgesamt kostete die nun durchgeführte Maßnahme die Gemeinde rund 250.000 Euro, rund 25.000 Euro gingen fürs Verschließen der Straße drauf.