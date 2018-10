Schönbrunn. (MD) Haag macht mobil. Dort gründete sich mit der IG Netzausbau kürzlich eine Gruppe mit 40 Teilnehmern, die sich für den flächendeckenden Breitbandausbau im größten Schönbrunner Ortsteil einsetzen will. "Es herrscht Frust unter den Bürger", brachte es in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Bürgersaal eine Sprecherin auf den Punkt. Denn der Ausbau der schnellen Internetverbindung in Teilbereichen von Haag sei bereits vier Mal verschoben worden. Sie wollte daher den aktuellen Stand des Projekts wissen.

Thomas Heusel vom Zweckverband fibernet rhein-neckar, dem alle 54 Kreiskommunen angehören, war zu der Sitzung gekommen, wollte sich aber nicht auf einen genauen Zeitpunkt für die Inbetriebnahme festlegen. "Die Tücke liegt im Detail". Deswegen könne er auch noch nicht sagen, wer in Haag zu welcher Zeit ans Netz gehen könne.

Der Zeitplan für den Ausbau stehe kurz vor der Vollendung, Submission für die Vergabe der Arbeiten sei bereits gewesen. Das Paket umfasse aber auch noch Ausbauarbeiten für Strecken zu kreiseigenen Liegenschaften in Weinheim und von Leimen zum Heidelberger Landratsamt.

Voraussichtlich im November könnten die Arbeiten in Haag starten, wagte er eine vorsichtige Prognose. Nach deren Abschluss brauche dann der Netzbetreiber netcom.bw noch ein paar Wochen bis zum Anschluss für die Nutzer.

"Nach Stand von heute sind Sie im ersten Quartal 2019 auf der Datenautobahn", so Heusel zu den Bürgern, die wegen des Themas gekommen waren.