Von Martina Birkelbach

Eberbach. Um eine Discoveranstaltung und Freizeitmöglichkeiten ging es am Mittwochabend beim dritten "Runden Tisch Jugendbeteiligung" im Ratssaal. Mit der Discoveranstaltung könnte es schon in naher Zukunft etwas werden. Noch am selben Abend wurde ein "Orga-Team" gebildet, welches nach der Sitzung die dafür in Frage kommenden Räume in der Dr.-Weiß-Schule begutachtete. Und zum Thema Freizeitmöglichkeiten wurde über Fitnessgeräte im Freien diskutiert.

Zehn Jugendliche (davon zwei männlich, Jonas und Tim, die auch Hauptredner waren) besprachen die Themen mit Bürgermeister Peter Reichert, Hauptamtsleiterin Anke Steck, der Leiterin des städtischen Jugendreferats Birgit Exner und Tobias Soldner, dem Leiter der Abteilung "Kultur-Tourismus-Stadtinformation". Die weiblichen Jugendlichen hielten sich noch etwas zurück. Mit dabei waren auch die Gemeinderäte Karl Braun (CDU), Jan Peter Röderer (SPD), Peter Stumpf und Christian Kaiser (beide AGL) sowie der Erziehungswissenschaftler Moritz Limprecht vom Verein Postillion.

Die Disco war bereits beim letzten Treff Thema. Es galt eine "To do Liste" abzuarbeiten, wo eine solche Veranstaltung stattfinden könne. Dazu hatte Stadtrat Kaiser mit Benny Safferling vom Depot 15/7 gesprochen. "Er ist sehr aufgeschlossen und bereit, mit den Jugendlichen etwas zu organisieren", berichtete Kaiser. Aber das alles sei erst möglich, wenn die Räume in der Güterbahnhofstraße fertig sind. "Wir warten auf die Baugenehmigung. Wahrscheinlich wird das alles erst Ende kommenden Jahres fertig sein", so Bürgermeister Reichert. Soldner berichtete von seinem Gespräch mit dem Kulturlabor, das ebenfalls interessiert sei, aber um ein Treffen vorab bittet, da die Mitglieder gerne in die Planungen mit eingebunden wären. Der Raum im Keller der Dr.-Weiß-Schule steht laut Exner zur Verfügung: "100 Quadratmeter, zugelassen für 200 Personen." Ausstattung, wie eine Musikanlage oder Nebelmaschine, ist vorhanden. Ebenso gibt es eine Industrieküche. Limbrecht erklärte, dass Postillion am 14. Oktober dort um 20 Uhr eine Party "Lude Juniper Sebbo und Friends" veranstaltet, die alle gerne besuchen können. Auch er würde sich vorher gerne mit den Jugendlichen treffen, "aber in der Regel gibt es keine Hürden". Der Raum würde auch kostenlos bereitgestellt. Diskutiert wurde über die Aufsichtspflicht, wobei in der Dr.-Weiß-Schule über Postillion andere Regeln gelten; dort könnten 14-Jährige bis 24 Uhr bleiben. Überlegt wurde ein Name für die Veranstaltung. "Das bleibt euch überlassen, einen Namen zu suchen. Aber es sollte dabei rauskommen, dass der Runde Tisch Veranstalter ist", empfahl das Stadtoberhaupt.

Stadtrat Braun interessierte sich dafür, wie viele Personen denn ins Depot 15/7 reingehen würden. Da früher solche Veranstaltungen in der Stadthalle "ram-melvoll" waren, müsste man auch bei der geplanten Disco mit steigenden Zahlen rechnen. Stumpf verwies darauf, dass die Jugend damals "noch nicht groß aus Eberbach rauskam". Da es nichts Schlechteres gibt "wie einen großen Raum, der leer bleibt", sollte man erst mal klein anfangen. Der Meinung war auch Bürgermeister Reichert. Jonas erkundigte sich nach den Kosten, da die Jugendlichen nicht in Vorleistung gehen könnten. Reichert und Steck versicherten, dass die Stadt "hintendran steht" und auch ein finanzielles Risiko abdecken wird. Außerdem wurde den Jugendlichen versichert, dass "die Stadt" jederzeit bei Fragen zur Verfügung steht. Fünf Jugendliche gründeten dann spontan ein "Orga-Team" (dem noch weitere Jugendliche beitreten können) und begutachteten noch am selben Abend den Raum in der Schule. Eventuell sollen noch Gespräche mit dem Kulturlabor folgen. "Toll, dann haben wir vielleicht in der nächsten Sitzung am 13. Dezember schon ein Ergebnis", freute sich Reichert.

Zum Tagesordnungspunkt "Freizeitmöglichkeiten" wurde schnell herausgefunden, dass man für eine Minigolf- oder Bowlinganlage einen Investor braucht. Limbrecht berichtete von Jugendlichen, die sich Fitnessgeräte an Spielplätzen wünschen. Begeistert von der Idee, etwa einen "Spielplatz für Jugendliche" oder sogar in Kombination mit einem Platz "50 plus" zeigte sich Reichert. "Eventuell am Pulverturm" schlug Braun vor. Das Thema soll in der nächsten Sitzung wieder auf den Tisch. Zudem könnten die Jugendlichen in Vereinen fragen, ob diese Ausflüge wie in den Europa-Park oder zu alla-hopp-Anlagen organisieren würden. "Meldet euch - bringt, was ihr für wichtig haltet", gab Reichert allen Jugendlichen mit auf den Weg.