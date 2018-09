Von Christofer Menges

Eberbach. Eine Rarität aus Eberbach entdeckte der Ehrenvorsitzende der Eberbacher Rudergesellschaft, Robert Moray, kürzlich bei einem Besuch in den USA. An der Decke des Mystic Seaport Museums im Bundesstaat Connecticut an der Ostküste hängt "eines der bedeutendsten Rennboote der amerikanischen Rudergeschichte": der sogenannte Martini-Achter, gebaut von der Eberbacher Bootswerft Empacher.

Das Männerteam der USA gewann das Boot 1973 als ersten Preis bei der internationalen Regatta in Heidelberg. Der Name Martini-Achter kam vom Hauptsponsor des Rennens, der italienischen Spirituosenmarke Martini & Rossi. In Peter Mallorys 2011 erschienenem Buch "The Sport of Rowing" erinnert sich der damalige Bugmann des Achters, Larry Gluckmann: "Jeder wollte dieses wunderbare Holzboot von Empacher gewinnen. Es war wie ein Möbelstück." Und eigentlich waren die Amerikaner vor allem des Spaßes wegen nach Heidelberg gekommen. Weil einer aus dem Team fehlte, musste ein Brite beim Rennen in einem geliehenen Boot aushelfen. Doch das zusammengewürfelte Team gewann.

Im Jahr darauf traten die US-Ruderer mit veränderter Besatzung in dem gewonnenen Achter bei der Weltmeisterschaft auf dem Rotsee in Luzern in der Schweiz an - und wurden in einem extrem engen Rennen, das auch als "Rennen des Jahrhunderts" bezeichnet wurde, Weltmeister. Die Sieger aus den USA im Eberbacher Achter, die zweitplatzierten Briten und Neuseeland auf dem dritten Platz lagen keine 1,5 Sekunden auseinander. Der DDR-Achter und die Sowjetunion liefen nur knapp dahinter ein.

Danach blieb das Boot in Europa. 1976 gewann eine Universitätsauswahl aus Hartford in dem Achter noch die "Ladies’ Challenge Plate" bei der Royal Regatta in Henly-on-Thames in England. 1977 siegte eine Uniauswahl aus Washington damit beim Grand Challenge Cup ebenfalls in Henley. Danach wurde das Boot an einen Club in England verkauft und geriet in Vergessenheit. Erst in den 1990er-Jahren wurde der Achter, schwer beschädigt und in zwei Hälften zersägt, wieder entdeckt und in die USA gebracht.

420 Arbeitsstunden hatte die Herstellung des 17,37 Meter langen Achters laut einer Infotafel im Museum ursprünglich in Anspruch genommen: Für den Rumpf wurden drei Furnierschichten aus spanischer Zeder übereinandergelegt und geformt. Noch einmal 200 Arbeitsstunden steckte Bootsbauer Graeme King aus Vermont in die Restaurierung des Achters und flickte ihn mit Sperrholz und afrikanischem Mahagoni. Zum 25. Jahrestag des US-amerikanischen WM-Triumphs auf dem Rotsee wurde das runderneuerte Boot fertig: Die Originalcrew von 1974 ruderte 1999 bei den Weltmeisterschaften in St. Catharines in Ontario in Kanada im Achter aus Eberbach noch einmal über die Rennstrecke. Nun hängt er im Museum als ein Stück deutsch-amerikanischer Rudergeschichte.

2024 soll er noch einmal heruntergeholt werden und wieder aufs Wasser: Dann feiert das erfolgreiche US-Team von 1974 den 50.