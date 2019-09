Noch mehr als die Autos steht beim Ford-Team Odenwald die Kameradschaft im Mittelpunkt. Am kommenden Wochenende feiert der Verein aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sein 30-jähriges Bestehen in Rothenberg in der hessischen Nachbarschaft. Foto: zg

Oberzent/Neckar-Odenwald-Kreis. (gin) Mit dem "Escort XR3i" fing die Geschichte des "Ford-Teams Odenwald" vor 30 Jahren an. Zehn junge Leute aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stellten mehr oder weniger durch Zufall fest, dass sie alle den gleichen Wagen fuhren, sich gut leiden konnten. Sie beschlossen, sich einmal im Monat zu gemeinsamen Ausfahrten und Tanzabenden zu treffen.

Schnell war ihnen auch klar, dass sie einen Verein gründen wollten, berichtet Jochen Münch, Gründungsmitglied und Vorsitzender des Ford-Teams Odenwald. "Inzwischen sind wir einer der ältesten Clubs in der Ford-Szene", erläutert er nicht ohne Stolz. Nach und nach kamen neben dem Escort auch andere Ford-Modelle hinzu.

"Uns zeichnet aus, dass wir unsere Leidenschaft nie ,fanatisch’ betrieben haben", erklärt Münch die Besonderheit des Vereins. "Wichtig war vor allem, dass die Clique gepasst hat." Extrem-Tuning habe man nie betrieben. "Man liest immer nur von den ,Posern’, den Negativbeispielen", ärgert sich Münch. "Das sind ein paar wenige in der Autoszene, die den Ruf kaputt machen. In der Ford-Szene ist das nicht so."

Und mit dem schlechten Ruf der Autoszene hatte der Verein bereits zu kämpfen. Während das Zehn-Jahres-Jubiläum 1999 groß mit über 470 Mitgliedern von Ford-Clubs aus ganz Deutschland sowie aus Frankreich, der Schweiz und Österreich gefeiert wurde, hatte man 2009 Probleme, einen Veranstaltungsort zu finden. Verschiedene Orte wurden angedacht, doch so wirklich wollte niemand die Ford-Fahrer auf seinem Gelände haben.

Letztlich fand die Feier auf dem Gelände des Rock’n’Bowl in Obrigheim statt. Da dort nur ca. 80 Parkplätze zur Verfügung standen, fiel die Feier erheblich kleiner aus als zehn Jahre zuvor. Die Freude war groß, als man für das Fest zum 30-jährigen Bestehen den perfekten Ort fand: Das über 25.000 Quadratmeter große Gelände der Sporthalle Rothenberg im benachbarten hessischen Odenwaldkreis bietet Platz für etwa 500 Parkplätze.

Erwartet werden - je nach Wetter natürlich - über 1000 Ford-Begeisterte aus ganz Deutschland, Belgien, Österreich, Frankreich und der Schweiz. Umso größer war der Schock, als es Anfang des Jahres dann hieß, man wisse nicht, ob die Räumlichkeiten frei seien. Denn zu dieser Zeit war die Kindertagesstätte "Himmelsauge" nach dem Brand in der Einrichtung dort untergebracht. Doch bald kam die Entwarnung. Die Jubiläumsplanung konnte weitergehen - mit einem neuen Programmpunkt. Obwohl die Versicherung inzwischen den Brandschaden übernommen hat, haben die knapp 30 Mitglieder des Ford-Teams beschlossen, eine Tombola zugunsten der Kita zu veranstalten. Rund 300 Artikel wurden gespendet, die am Samstagabend verlost werden. Der Erlös geht vollständig an die Kita. Des Weiteren hat man darüber abgestimmt, den Anwohnern und der Umwelt zu Liebe auf eine gemeinsame Ausfahrt zu verzichten. Die Autos, die erwartet werden, sind als "Ausstellungsstücke" gedacht, die man in Ruhe betrachten und sich an ihnen erfreuen kann.

Info: Das Vereinsjubiläum wird von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. September, auf dem Gelände der Sporthalle Oberzent-Rothenberg gefeiert. Mehr unter www.fordteamodenwald.com.