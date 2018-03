Von Martina Birkelbach

Eberbach. Die Firma "Müller Dach und Holzbau" hat seit gestern einen neuen Holzwurm: Klaus Brenneis. Der alte Holzwurm namens Hein (Ralph Brenneis) hat aus Altersgründen einen Nachfolger gesucht. Die zahlreichen Bewerber stammten vorwiegend aus den Reihen der KG Kuckuck. Zudem nahmen Hauptamtsleiterin Anke Steck und Rainer Menges vom Ordnungsamt an der "Tour de Holz" (Regie Barbara Menges), also am Wettbewerb mit verschiedenen Disziplinen, teil.

Auch der stellvertretende Revierleiter der Eberbacher Polizei, Klaus Großkinsky, hätte die neue Stelle gerne angetreten. Er gab alles - doch leider fehlte es ihm in den wichtigsten Momenten an erforderlicher hinterhältiger Bösartigkeit. Großskinsky war ebenso wie die städtischen Mitarbeiter und Revierleiter Gerd Lipponer von der munteren Kuckucksschar am Rosenmontag außer Dienst gesetzt. Sichtlich Mühe auf den neuen Job gaben sich auch Steffen Schölch von der Volksbank und Karl-Heinz Emig von der Sparkasse - doch auch sie hatten gegen Klaus Brenneis keine Chance.

Fünf Disziplinen galt es in der von Geschäftsinhaber Benjamin Müller und seinem Vater Günter fastnachtlich hergerichteten Holzbauhalle zu bewältigen: Nägel angeln, nageln, einen Turm bauen, einen Kuckuck aufeine Schiefertafel malen und ausschneiden und zuletzt den Zimmermann-Klatsch lernen. Keinerlei Regeln gab es beim Turmbauen. "Der höchste gewinnt", flötete Holzwurm Hein. Dabei achtete Großkinsky vorwiegend darauf, den Schölchschen Turm zu zerstören, und beachtete nicht, das Steck sich ständig anpirschte, um seinem Holzklotzturm anzugreifen - und so wurde Steck auch zur besten Hochstablerin gekürt.

Unter den wachen Augen seines Vorgängers Erich Lindenthal, der seine Berufung nun als Kuckucksbüttel gefunden hat, lieferte Lipponer den polizeilichen Jahresbericht. "Gefangen und entmachtet am Montagmorgen, genieße ich die Arbeit ohne Sorgen", reimte er. Er sprach von Betonpollern und Bodycams und davon, dass schlechte Nachrichten schnell die Runden machen, während gute Nachrichten oft unter den Teppich gekehrt werden. Er erntete dafür ein großes Lob von Hein, dem Holzwurm: "Vielen Dank für diesen Bericht, er hatte viel Lyrik, fast wie ein Gedicht".

Beim abschließende Zimmermannsklatsch gaben alle Teilnehmer alles, um den von Müllers vorgeführten Klatsch richtig und jeweils zu viert sogar mit Drehung auszuführen. Der ein oder andere Klatsch ging zwar daneben, bzw. auf den Tanzpartner, doch das störte keinen. Vier Strophen unter lautstarkem Kuckucksgesang - bei dem sich die Balken in der Halle bogen - schafften die Teilnehmer. "Früh morgens um halb sechs stehn wir auf und steigen aufs Gerüst hinauf. Drum aufgeschaut, fest Gerüst gebaut, und auf seinen Kamerad vertraut! Holz her! ...".

Kuckuckspräsident Udo Geilsdörfer, nach einer Krankheit erstmals am Rosenmontag wieder genesen, dankte allen Beteiligten der Rosenmontagsaktion. Und vor allem verriet er noch, wie das Wetter am heutigen Dienstag zum Fastnachtsumzug wird: "Strahlender Sonnenschein". Dafür gab es ein dreifaches Hoja!

Und Zugmarschall Wolfgang Röderer gab gestern bekannt: Die Anzahl der Zugteilnehmer hat sich noch auf 74 erhöht. Los geht’s um 14.11 Uhr.