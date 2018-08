Lustig geht es mit den Bänkelsängern und Spielleuten beim 42. Hirschhorner Ritterfest am Wochenende zu. Archivfoto: Stefan Weindl

Hirschhorn. (me) Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, ziehen die Ritter wieder in Hirschhorn ein. Beim 42. Ritterfest wird rund um den Chateau-Landon-Platz und auf dem Freien Platz das Mittelalter wieder lebendig.

Im Handwerkerdorf kann man zahlreichen Künstlern über die Schulter schauen und vieles über altes Handwerk erfahren. Zu bestaunen sind Buchdrucker, Bogenbauer, Federmacher, Flachsbauer und -weber, Scherenschleifer, Quacksalber, Brillenmacher, Papierschöpfer, historische Färberei und viele mehr.

Lebendige Geschichte, die Verbreitung und Veranschaulichung von Wissen über das Mittelalter ebenso wie die Pflege und Wiederbelebung von Brauchtum, Liedgut, Handwerks- und Kampfkunst haben sich die Gruppen zum Ziel gesetzt.

Bogenbauer Siebert fertigt mit seinem Vater in der dritten Generation Langbogen und Recurvebogen aus heimischen Hölzern, welche auch mit Glasfaser veredelt werden. Die Buchdruckerei zeigt eine originalgetreue Darstellung der Gutenberg-Druckerei mitsamt Presse, Meister und Gehilfe. Christina Wendel zeigt in der Buchbinderei "Ars et Libris" an einer historischen Buchpresse, wie früher Büchergebunden wurden.

Fritz Hirsch baut auf einer Wippbogen-Drechselbank Drehleiern. In der Schoenfaerberey werden Stoffe gefärbt. Pepe, der Federmacher bietet Schreibfedern und Tinten. Flachsbauer und -weber zeigen die Entstehung des Leinenstoffes von der grünen Pflanze bis zum fertigen Stoff. Futteral- und Schatullenmacher Frank Derikatz hat so gut wie alles ums Leder. Fellgerber Olaf Ferner führt sein Handwerk im Dorf vor und bietet Hausschuhe, Westen oder Felle an.

In der Glasmalerei aus Eberbach wird farbiges Glas mit Schwarzlot bemalt und mit Bleiruten zusammengesetzt. In der Goldschmiedewerkstatt werden Schmiedestücke auf Holzkohlenglut mit Mundblasrohr gefertigt. Für Kinder und Erwachsene gibt es Workshops zu Schmiedetechniken wie sägen, feilen, biegen, löten und polieren.

Die Holzbildhauerin zeigt wie Schrifttafeln hergestellt werden. Ein Hornschnitzer arbeitet nach historischen oder mitgebrachten Vorlagen. Ein Imker stellt Kerzen aus Bienenwachs her und verkauft Honig- und Wachsprodukte.

Ein Keramik-Modellierer modelliert zauberhafte Figuren. Kinder dürfen neben seinem Stand selbst Keramikmodelle erschaffen. Korbflechter Bopp bringt Kindern das Korbflechten bei.

Handgemachte Parfüms und Kosmetik gibt es bei der Naowa Naturkosmetik- & Duftmanufaktur. In der Leuchteray fertigen Nicole und Michael Linke Lichterknoten und Holzlaternen an.

Der "Mollenhauer", niederdeutsch für "Muldenhauer", fertigt aus einem Pappel-Baumstamm hölzerne Sautröge. Auch kaltgeschmiedete Messer und handgeschnitzte Wanderstäbe, Schmuck und Lederwaren werden angeboten. Nadja und Klaus Schwade stellen Salzhändler zu Köln des 13. Jahrhunderts dar.

In der "Kettenschmiede" fertigt der Sarwürker Kettenhemden, Kettenhauben und anderes Rüstzeug . Der Scherenschleifer arbeitet professionell mit altem Werkzeug, also Nassschliff auf Sandstein und Handabzug auf feinsten Ölsteinen.

Bäuerliches Handwerk zeigt der Heimatverein Eiersheim. Dabei werden Dachschindeln sowie Körbe und Besen aus Holz hergestellt. Eine besondere Attraktion ist es, wenn mit einer Maschine bis zu 15 Meter lange Kälberstricke und Seile geflochten werden.

In der Schmiede werden Essbestecke, Grillbestecke, Feuerschalen, Zeltheringe, Kerzenhalter, Gürtelschnallen, Wikinger- und Keltenschmuck, Waffen, und gefertigt. Ein Schuhmacher fertigt Schuhe nach Maß und hat für "eilige Füße" eine Auswahl an Schuhen dabei.

Im Scriptorium wurde gezeigt, wie in der Gotik Papier, Schiefer, Metall, Holz und Leder beschriftet wurden. Die Seifensiederin stellte handgesiedete Seifen, Badesalze und Pflegeprodukte aus wertvollen Pflanzenölen her.

Der Silber- und Bronzeschmied führt altes Handwerk vor und schmiedet Armspangen, Gewandfibeln, Halsreife, Ringe, Amulette und Ohrhänger aus Kupfer, Messing, Silber, Gold und Halbedelsteinen. Außerdem graviert er Siegelringe mit Familienwappen, Monogrammen oder Zunftabzeichen. In der Spinnstube werden die Schritte der Woll-, Flachs-, Seiden- und Baumwollverarbeitung gezeigt.

Der Steinmetz behaut Sandsteine aus unterschiedlichen Gegenden Deutschlands und aus dem Elsaß. Eine Stoffdesignerin hat Wissenswertes zum Thema "Stoffe" zu berichten.

Die Handwerksgilde Alt-Brettheim zeigt die Handwerkskünste der Küferei, des Stuhlflechtens, der Schneiderey sowie des Korbflechtens. Der Wetterfahnenmacher berichtet über sein Handwerk und fertigt individuelle Einzelstücke.

Auch die 1000 Jahre alte Drechselkunst wird wieder lebendig. Auf einer nachgebauten Wippdrehbank erlebt man das Entstehen eines Werkstückes vom rohen Klotz bis zum fertigen Gegenstand. Kinder können unter fachkundiger Anleitung auf Zugbank und Kinderdrechselbank selbst Hand und Fuß anlegen. In der Zunderwerkstatt wird mit Zunder, Pyrit, Feuerstein oder -eisen Feuer gemacht.

Zwischen den Ständen herrscht buntes Lagertreiben. Klein und Groß können ihr Geschick im Bogenschießen, Königskegeln oder Geisterschießen prüfen oder beim Mäuseroulette und der Kreiselei mitmachen. Kinder können töpfern, weben, filzen, färben und einiges mehr. Die "Kahlgrund-Reitschul’" ist ein Karussell, das nur mit Muskelkraft betrieben wird.

Auch allerhand Nahrhaftes, wie Honig, Konfitüren, Marmeladen und Gelees, Gewürze, Kerniges aus der Räucherkammer und Flüssiges vom Metbrauer, Kräuterweine, Frucht- und Sahneliköre, Kräuterliköre und Schnäpse werden feilgeboten. Für Süßmäuler sorgen eine Mandelbrennerei und der Dattelschlepper, die Leckereien aus dem Orient anbieten.

Auf drei Schauplätzen innerhalb des Veranstaltungsgeländes rund um den Chateau-Landon-Platz zeigen die Akteure an beiden Tagen von 11.30 Uhr bis in die Abendstunden ihr Können. Die beRittergruppe "Fictum" aus Tschechienzeigt Schaukämpfe in Rüstung mit historischen Waffen wie Schwert, Streitaxt oder Streitkolben.

IgnisLibra und Zacharias der Feuersöldner bieten Feuer- und Fakirshows, mittelalterlichen Stelzenlauf, Gaukelei, Jonglage, Tanz und Clownerie. Mit seinen magischen Kugeln vermischt Kelvin Kalvus, von Ars Mystica Elemente der Alchemie mit Gaukelei und artistischem Spektakel. Stefan Weyh begleitet die magischen Kugeln mit sanften Klängen auf seiner Harfe und dem Alphorn.

Die Rapauken sind Trommler mit Witz und Unfug und machen erfrischend neue alte Musik und lauten Spaß. Die Luftgaukler Rita Kobel und Thomas Hofmann erzählen poetische Geschichten und tanzen dabei auf dem Drahtseil. Im Anschluss der Darbietungen findet jeweils ein Kinderseiltanz statt.

Medicus Dr. Dr. Dr. Bombastus ergeht sich in pseudo-medizinischen und wissenschaftlichen Experimenten, bei denen sein Gehilfe Bruder Leonardo einiges durch leibhaftige Demonstration mit "neuesten" medizinischen Geräten ertragen muss. Die Hirschhorner Gruppe "Kampfhûs"zeigt auf dem Wolfenacker Fechtdarbietungen.

Musica Canora spielt mit gotischen Dudelsäcken, Saiteninstrumenten, Pfeifen und Trommeln Musik von der Gotik bis zur Renaissance. Begleitet werden sie von den Tänzerinnen von "Bedauijal al Farha". Das mittelalterliche Musik-Trio Ars Floreo ist erstmals in Hirschhorn dabei und spielt lasterhafte Lieder auf außergewöhnlichen Instrumenten mit temperamentvollen Trinksprüchen, schamlosen Schmeicheleien und wüster Wortakrobatik - auch zum Mitsingen. Die Minnesänger der Ritter zu Hirschhorn runden mit dem Fanfarenzug der Stadt Eberbach und Christine Weniger an der Drehleier das musikalische Angebot ab.

Beim abendlichen Tavernenspiel mit feurigem Spektakel auf dem Turnierplatz sind viele Akteure des 42. Ritterfestes zusammen zu erleben. Wer danach noch entspannen möchte, lässt es sich bei einem Bad im großen Zuber gut gehen.

Info: Beginn Samstag, 1. September, 11 Uhr am Rathausvorplatz mit Verlesen der Marktordnung, 11.30 Uhr Fassanstich am Turnierplatz. Sonntag, 2. September, 11 Uhr Rundgang des Marktvogtes mit Gefolge. Der ganztägige "Wegzoll" für Handwerkerdorf und Chateau-Landon-Platz beträgt 7 Euro, Zweitagesticket 10 Euro. Kinder unter "Schwertmaß" haben freien Durchlass. Eintritt für Gewandete 4 Euro (zwei Tage 6 Euro) www.hirschhorner-ritter.de