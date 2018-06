Von Heidemarie Canis

Oberzent. Die Erwartungen der vielen Gäste auf großartige Unterhaltung hat der Kabarettist Mathias Richling nicht enttäuscht: am Freitag Abend konnten ihn die Besucher der Alten Turnhalle in Beerfelden life erleben.

Den Mitgliedern des Vereins Stadtkultur Beerfelden war es nach dreijährigem Bemühen gelungen, den prominenten Künstler in ihre Stadt zu verpflichten. Seit Jahrzehnten ist Richling durch seine Auftritte mit immer wechselnden Programmen im Fernsehen und auf den Bühnen der großen Städte bekannt, und er erfreut sich großer Beliebtheit. Ihn nun einmal life zu Hause im Odenwald erleben zu können, war auch für viele auswärtige Besucher ein Anreiz nach Oberzent zu kommen. Fahrstrecken von bis zu über 50 Kilometer wurden gern in Kauf genommen.

So Heiko Ladwik aus Bullau: "Mir gefällt Richlings Spontanität und seine tolle Mimik. Ich freue mich, ihn endlich auf einer Bühne erleben zu können." Jan und Andrea Marx aus Michelstadt: "Als wir die Ankündigung im Februar in der Zeitung lasen, dass Mathias Richling nach Beerfelden kommt, waren wir uns einig: da müssen wir hin! Wir verpassen im Fernsehen keine Sendung mit ihm."

Rosemarie Koch aus dem benachbarten Eberbach: "Vor vielen Jahren habe ich ihn schon einmal auf einer Bühne erleben können. Das war einfach toll, deshalb bin ich heute noch einmal hierher gekommen." Schon im Foyer der Alten Turnhalle herrschte unter den Besuchern freudige Erwartungsstimmung.

Aufschlussreich wies die offene Bühne auf das Thema des Bühnenprogramms hin: "Richling und 2084". Immer wieder leuchtete da ein überdimensional großes Auge auf. Die in Klarsichtfolie verpackten riesigen Würfel und Quader hatten ebenfalls große Augen.

Eine Anlehnung an Orwells Roman "1984" konnte man vermuten und war zunächst auch richtig in der Annahme, doch was die Zuschauer dann in den folgenden 100 Minuten zu hören und zu sehen bekamen, war ein Politgewitter vom Feinsten. Das zeichnet Mathias Richling aus, er hat seine Figuren sowohl in der Stimmlage und im Ausdruck, wie auch in der Körpersprache genau studiert. und er bringt sie großartig rüber. Seine Zwiegespräche hält er in einer unglaublichen Geschwindigkeit in unterschiedlichen Dialekten. Dabei eilt er über die Bühne zu wechselnden Objekten. Seine Mimik spricht Bände. Das Publikum war hingerissen und dankte immer wieder mit viel Zwischenapplaus.

Stürmischen Beifall gab es zum Schluss für sein Märchen vom "Fischer und sin Fru", das er mit Krone und wehendem Umhang auf die Queen bezogen vortrug. Es war einfach überwältigend und Richlings Zuschauer wollten noch kein Ende. Sie applaudierten. Sie trampelten. Sie riefen um Zugabe. So folgten noch die minutenlangen Wortkaskaden im Zwiegespräch Merkel-Macron.

Danach putzte Mathias Richling sich intensiv die Zähne und spülte und gurgelte einfach alles mit der Bemerkung weg: "Nun stört kein einziges schmutziges Wort meine Sprache mehr." Am Ende der Vorstellung waren sich die Gäste einig: "Dieser Kabarettabend war ein Glückstreffer!"