Von Elisabeth Murr-Brück

Hirschhorn. Alles auf Erden ist endlich, aber das Ende so mancher Gebrauchsgegenstände kommt unnötig früh. "Stellen Sie mal ab", sagt ein Mann. Er trägt schwer, eine kaputte Kaffeemaschine, einen Laptop ("da sind wohl ein paar Viren drauf") und einen Dremel. "Einen was?". Ein kleines Schleifgerät, "da ruckelt was". Er kriegt einen Zettel mit Nummer und eine Tasse Kaffee, auf dem Tisch stehen Plätzchen. Vor ihm wartet schon ein Staubsauger mit kaputtem Regler, und ein Dampfreiniger, der nicht mehr dampft, ein Tresor, der nicht mehr schließt, ein kaputtes Bügeleisen und die Nähmaschine frisst den Stoff, sagt ihre Besitzerin. Geräte, die nicht mehr oder nicht mehr richtig funktionieren. Reparieren? Wird nicht gemacht, geht nicht oder ist so teuer, dass man gleich ein neues Gerät kaufen kann, normalerweise.

Das Repair-Café-Kern-Team: (v.l.) Margit Reinke-Grünewald, Brunhilde Haag-Kettemann, Edeltraud These und Ursula Glessmann.

In Hirschhorn hat Ute Stenger im Frühjahr 2016 ein Repair-Café initiiert. Unter dem Motto ‚Wegwerfen? Denkste!‘ versucht eine Gruppe ehrenamtlicher Helfer, Kaputtes wieder funktionsfähig zu machen. Allerdings nur dann, wenn das Teil sonst in der Tonne landen würde, hier wird nichts repariert, was auch ein Handwerker machen würde. "Wir wollen den Dingen ein zweites Leben geben", sagt Ute Stenger. Darüber hinaus ist das Repair-Café auch ein Treffpunkt, man redet, tauscht Erfahrungen aus und manchmal Telefonnummern. An diesem Nachmittag schließen sich zwei Ratsuchende kurz und stellen fest, dass sie sich gegenseitig helfen können.

2009 wurde das erste Repair-Café in Amsterdam gegründet, inzwischen gibt es an die 1400 in 33 Ländern. In den meisten Fällen ist nur eine Kleinigkeit kaputt, wie bei dem Bügeleisen ein winziges Teil, vielleicht ist auch nur etwas verrutscht. Beim Bügeleisen ist ein etwa fünf Millimeter großer Stopfen an der Dampfdüse gebrochen, als Ersatzteil gibt es ihn nicht, aber ein Tropfen und er ist dicht, das Bügeleisen funktioniert. "Das größte Problem besteht darin, den Fehler zu finden", sagen die Helfer. Sie sind Tüftler, die sich systematisch voranarbeiten, bis sie den Fehler gefunden haben. Gut zwei Drittel aller Reparatur-Versuche konnten erfolgreich abgeschlossen werden, erzählt Günter Glessmann. Am kaputten Dremel prüft er die Spannung und findet schnell den Fehler: Eine Anschlussklemme hat sich gelöst. Sein Sohn Nick sitzt neben ihm, seine Frau Ursula ist Spezialistin für Stricken, Nähen und "Fitzelarbeiten", Sohn Nick ist IT-Fachmann und kümmert sich um den Laptop. Über eine Stunde schon sitzt Henri Martinek an der Nähmaschine, hat die Abdeckung entfernt, Schrauben gelöst und sich Stück um Stück vorangearbeitet. Auch er bringt die über ein Vierteljahrhundert alte Maschine wieder zum Laufen. "Ältere Geräte lassen sich noch besser reparieren", diese Erfahrung teilen hier alle Helfer. "Die Industrie will keine Reparaturen", sagt einer.

Reparaturen sparen Geld und Rohstoffe und reduzieren den Abfall. Nicht weniger zählen oft Gefühle. Wenn das alte Röhrenradio aus dem Elternhaus wieder läuft: Der Anzeiger für die Sender ließ sich nicht mehr einstellen, das erwies sich als kniffeliger denn gedacht.

Das Repair-Café gilt auch im Umland schon als heißer Tipp, bis nach Beerfelden und Neckarsteinach hat es sich herumgesprochen, sehr viele Besucher kommen auch aus Eberbach. Am häufigsten werden Staubsauger, Nähmaschinen, Kaffeemaschinen gebracht, aber auch ein Hometrainer war schon da, eine Kreissäge und so manches Spielzeug. Von einem Schuh wurde ein hartnäckiger Fleck entfernt, aus einer Kuckucksuhr rief der Kuckuck wieder die Stunde, nachdem das Leck im Luftbalg abgedichtet war.

Hier fühlt man sich an den alten Amtsstuben-Spruch erinnert: "Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger." Günter Glessmann wurde ein Handy vorgelegt, das im Prinzip zwar funktioniert, aber alles spiegelverkehrt angezeigt hat. Es war die bislang größte Herausforderung, aber schließlich hatte Glessmann auch das geschafft: "Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie!"