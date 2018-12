Region Heidelberg. (fre/fhs) Wissen, wo man bedeutsame, verlässliche Informationen her bekommen kann - das gehört zur Medienkompetenz. Das kann man lernen. Rund 800 Schüler dürfen das 2019 sogar im regulären Unterricht tun.

Große Augen junger Frauen und Männer richten sich auf Frieder Reichert und Wilhelm Maassen, die zu den Schülern und Lehrern beim Vorbereitungsseminar in der Neckargemünder Hauptgeschäftsstelle der Genossenschaftsbank sprechen wie auch RNZ-Region-Heidelberg-Ressortleiter Thomas Frenzel. Reichert ist Leiter des Privatkundengeschäfts bei der Volksbank Neckartal, Maassen Leiter des gleichnamigen medianpädagogischen Instituts. Im Rahmen des Angebots "Zeitungsflirt" von Rhein-Neckar-Zeitung und Volksbank Neckartal werden 2019 wieder Schüler weiterführender Schulen aus dem Geschäftsgebiet der Bank von Eberbach und Neckarsteinach über Neckargemünd, Bammental und Meckesheim bis nach Helmstadt-Bargen und Waibstadt daran teilnehmen. Aus Eberbach sind 130 Schüler aus sechs Klassen dabei von Hohenstaufen-Gymnasium, Real- und Theodor-Frey-Schule mit ihren Lehrern Bernd Iglhaut, Christina Frischholz, Christina Silvestri, Susanne Polzin und Kerstin Wörz.

"Zeitungsflirt" findet nun schon das 17. Mal statt. Für alle Schüler gibt es dabei ab dem 14. Januar 2019 vier Wochen lang die tägliche RNZ kostenlos ins Klassenzimmer frei Haus geliefert. Es geht ums Kennenlernen der unterschiedlichen Darstellungsformen, darum, wie Informationen in die Zeitung, auf die Website, ins E-Paper und in Soziale-Netzwerke-Auftritte der RNZ etwa bei Twitter, Instagram oder facebook kommen. Und die Schüler lernen, was redaktionell erstellte Inhalte von anderen im Internet vorhandenen Inhalten unterscheidet.

Die Lehrer erhalten aktuell dafür ausgearbeitete Unterrichtsmaterialien zur Hand. Sie können Redakteure zu einem Unterrichtsbesuch bestellen und einen Besuch in der RNZ-Druckerei in Heidelberg buchen. Die Schüler werden zudem selbst Zeitungsbeiträge für einen Artikelwettbewerb verfassen. Die Besten davon veröffentlicht die RNZ im Mai 2019 wieder in einer Sonderbeilage.

Die Volksbank Neckartal unterstützt den "Zeitungsflirt 2019" erneut mit 15.000 Euro; für die professionelle medienpädagogische Betreuung sorgt ProMedia Maassen. Das in Alsdorf bei Trier ansässige Institut begleitet den "Zeitungsflirt" von den Anfängen kurz nach der Jahrtausendwende an und betreut in ähnlicher Weise deutschlandweit jährlich über 100.000 Schüler, 4000 Lehrer in der Zusammenarbeit mit 70 (unter den über 320 deutschen) Tageszeitungen.

Frieder Reichert von der Volksbank appellierte an die jungen Leute: "Macht mit, steckt Energie rein!"