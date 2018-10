Region Eberbach. (jbd) Hatte es Ende September bei unserem Rathaus-Rundruf bei den "Romantischen Vier" noch den Anschein, als ob sich am von Touristen bemängelten Zustand des Radwegs zwischen Neckarhäuserhof und Neckarsteinach nichts ändern werde, so hat Neckargemünd inzwischen seine Bauabteilung in Gang gesetzt.

Zum Zeitpunkt unseres Berichts über den auf badischem Gebiet verlaufenden Neckartalradweg zwischen den hessischen Städten Hirschhorn und Neckarsteinach hatte der Neckargemünder Bürgermeister Frank Volk keinen unmittelbaren Handlungsbedarf gesehen - unter Hinweis auf für seine Stadt wichtigere Radwegprojekte. Neckargemünd ist nach einer Absprache der als "Romantische Vier" im Neckartal auftretenden Städte Eberbach, Hirschhorn, Neckarsteinach, Neckargemünd allerdings für diesen Streckenabschnitt des beliebten Radwanderweg zuständig.

Wie Stadtsprecherin Petra Polte nun auf Nachfrage bestätigte, ist Neckargemünd inzwischen tätig geworden und hat die Steigung an der Neckarsteinacher Schleuse und die anschließende Wegstrecke auf hundert Metern mit einer sogenannten hydraulisch gebundenen Tragschicht zur Bodenverfestigung versehen.

Hier und im anschließende Teil bis zur Kreisstraße 4102 zwischen Mückenloch und Neckarhäuserhof war der Weg zuletzt besonders schadhaft. Dieses Anschlussstück bleibe allerdings im jetzigen Zustand als Wald- und Wiesenweg gewissermaßen naturbelassen, informierte Polte. Denn eine richtige Weganlage fehle an dieser Stelle bislang. Und "die ist momentan auch nicht in der Planung".

Kommunen, Kreisforstamt, Wasserwirtschaftsamt, Rhein-Neckar-Kreis und eine Ländergrenze: Wer ist zuständig für den Neckartalradweg? Die Kommunen sind es nicht, stellt Neckargemünds Sprecherin Petra Polte ihrerseits klar. Die seien für ihre innerörtlichen Radwegkonzepte verantwortlich, nicht aber für die diversen blinden Flecken auf den Verbindungen außerhalb. Und die "Romantischen Vier" wirkten lediglich als touristische Werbegemeinschaft zusammen.