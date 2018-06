Realschulrektorin und Geschäftsführende Schulleiterin Regine Sattler-Streitberg an ihrem Schreibtisch. Seit 15 Jahren setzt sie sich mit Leidenschaft für die Schule ein. Noch kann sie sich nicht so richtig vorstellen, dass sie nach dem 31. Juli in Rente ist. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Noch türmen sich die Akten, ein Termin folgt dem nächsten - täglich ab 6.45 Uhr. Noch kann es sich Regine Sattler-Streitberg "gar nicht vorstellen", dass nach dem 31. Juli Schluss damit ist. Doch dann geht die 64-jährige Rektorin der Realschule und geschäftsführende Schulleiterin der Eberbacher Schulen in Rente. Sie geht mit "weinenden Augen". Obwohl sie so viel hinterlassen wird, dass eigentlich kein Grund zum Weinen besteht.

Auf die Frage, was sie vom 1. August an machen will, braucht sie einige Zeit, bis sie antwortet: "Ein paar Tage Urlaub mit meinem Sohn. Und ich wollte schon immer mal im Herbst in Österreich wandern, wenn der Almabtrieb ist. Ich werde lesen und schreiben und öfter ins Theater gehen." Sicher ist vor allem: Sie wird "am Schulentwicklungssystem weiter aktiv Anteil haben".

Sattler-Streitberg macht ihre Arbeit mit vollem Einsatz und mit viel Herzblut. Die vier Stunden Deutsch-Unterricht, die sie derzeit noch in einer zehnten Klasse unterrichtet, sind ihr "Hobby". "Ich bin schon als Kind begeistert in die Schule gegangen", sagt sie. Auch wenn sie ursprünglich mal Journalistin werden wollte, studierte sie Lehramt an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Während des Studiums war sie in einer Grundschule in Großsachsen eingesetzt, wo sie die "Leidenschaft und Freude der Kinder am Lernen" begeisterte. Eine "tolle Zeit" hatte sie später an der integrierten Gesamtschule in Weinheim. "2500 Kinder. Ein Großsystem mit pädagogischen Inseln und neuen Lernformen auf unterschiedlichen Niveaus. Ich war dort zehn Jahre Lehrerin, habe mit Schülern aus sozialen Randgebieten gearbeitet und neue Unterrichtsstrukturen entwickelt. Ende der 1970er Jahre wurden in Baden-Württemberg die Hauptschulprüfungen eingeführt, wir waren die erste Schule, die sie abgenommen haben."

1984 kam Sattler-Streitbergs Sohn auf die Welt; acht Jahre hat sie dann mit dem Lehrerdasein pausiert und "bewusst Zeit mit dem Kind verbracht". 1992 startete sie beruflich wieder durch, hat als Lehrerin an der Theodor-Heuss-Realschule in Heidelberg viel zur Schulentwicklung beigetragen und wurde unter anderem pädagogische Beraterin.

Seit dem Jahr 2003 ist sie Rektorin der Eberbacher Realschule. Sie löste Walter Zuck ab, der ihr immer "mit Rat und Tat zur Seite" stand und mit dem sie bis heute noch in gutem Kontakt steht. Stellvertreter war damals Dieter Vilimek, es folgte für zehn Jahre Rolf Schieck, seit Mitte 2016 ist es Markus Hanke. "Die Schule wünscht sich sehr, dass Hanke mein Nachfolger wird", fügt Sattler-Streitberg an. Im September 2010 hat die Rektorin noch den Posten der geschäftsführenden Schulleiterin der Eberbacher Schulen übernommen, den vorher Norbert Hofstetter innehatte. Im Rahmen der üblichen Dienstbesprechungen hat sie sich bei den anderen Schulleitern, Bürgermeister Peter Reichert und Robin Uhrig, zuständig für Schul- und Kindergartenangelegenheiten, schon diese Woche verabschiedet. Ansonsten will sie ihre Verabschiedung nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten.

Als Sattler-Streitberg im Jahr 2003 an die Eberbacher Realschule kam, wurde gerade der vorletzte neue Bildungsplan eingeführt. "Die Schule hat sich auf vielfältige Art und Weise geändert. Wir mussten auch erstmals ein Schulprofil formulieren."

Gemeinsam mit den Eltern entschied man sich für "Kommunikation". Alle Bereiche richten sich bis heute danach aus: "Wie die Kinder ankommen und aufgenommen werden, wie Konflikte gelöst werden und wie sie erfolgreich in das Erwachsenenleben eingeführt werden."

In der fünften und sechsten Klasse gibt’s "Ankommen-Camps", in der siebten geht es um Pubertät und Entwicklung, in der achten steht soziales Engagement und in der neunten Berufsorientierung im Vordergrund. In den zehnten Klassen laufen dann die Prüfungsvorbereitungen. Das Profil musste auch in Stunden sichtbar sein und so entstanden die drei Profilwochen in der Schule.

Die Schülerzahlen waren im Jahr 2003 noch "enorm hoch - teilweise sogar fünfzügig." Seit zwei bis drei Jahren gehen die Zahlen etwas zurück; derzeit besuchen rund 445 Kinder die Realschule. Die zehnte Klasse ist noch vierzügig, ab der neunten abwärts läuft alles dreizügig. "Sowohl die neue Zehnte als auch die neue fünfte Klasse werden dreizügig."

Die größte Veränderung war in der Zeit ab 2003/2004 die Einführung der offenen Ganztagsschule. "Wir waren die Ersten im Rhein-Neckar-Kreis." Die Mensa wurde gebaut, das Steige-Schulzentrum entstand; "Der Begriff hat geprägt".

Wichtig war und ist der Rektorin immer, dass die Kinder in einer Schule sind, die einen guten Ruf hat; "weil das die Grundlage ist für ihre Akzeptanz später in weiterführenden Schulen und Betrieben". Sattler-Streitberg möchte, "dass Kinder etwas auf sich halten und Freude daran haben, dass sie etwas können. Und dass sie sympathische Mitmenschen werden". Sie fügt an: "Die Gesellschaft ist veränderbar. Die Schüler können selbst verändern und gestalten. Wir geben ihnen das Wissen dafür mit." Viele Kinder bringen laut der Rektorin kaum mehr soziales Verhalten mit. Auch werde "Respekt - das Gespür für respektvolles Miteinanderumgehen" nicht mehr in den Familien geübt. In der Gesamtschule Weinheim etwa hat sie damals mit Schülern gelernt, wie man höflich ein Eis bestellt. "Man muss auch immer ein Gespür für schwierige familiäre und gesellschaftliche Situationen haben, für Situationen in Verzweiflung, Not und Hilflosigkeit." Sattler-Streitberg verfolgte immer das Ziel "Lösungen zu finden".

Auf die Frage, ob sie streng ist, antwortet sie: "Wenn meine Zehntklässler von anderen Schülern das hören, lachen sie. Aber es stimmt - ja, ich bin streng. Ich achte streng darauf, dass Schüler zu ihrem Recht kommen und dass keine Gewalt ausgeübt wird." Sie schaut, dass "Mobbing möglichst vermieden wird". Und wenn es Mobbingfälle gibt - "die gibt es andauernd" - dass diese geklärt werden". Außerdem müssen "Konflikte geklärt werden und Wertschätzung stattfinden". Die Akten sind nicht weniger geworden, die nächsten Termine stehen an - und Sattler-Streitberg scheint den Gedanken an die bevorstehende Pensionierung schnell wieder zu verdrängen. Noch ist sie voll da, mit Herzblut. Bis zum 31. Juli sind es noch ein paar Tage.