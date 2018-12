Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Ich drehe mich im Kreis - dann ziehe ich mich zurück, weil ich nicht mehr weiter weiß": Früher war Mario Zaun (Name von der Red. geändert) im Rettungswesen in einer anderen großen Stadt tätig, weit weg von Eberbach. Er hat sehr viel gesehen und erlebt. Vor über 20 Jahren war er ehrenamtlich bei einem schweren Unglück in einem anderen Bundesland im Einsatz - ein Einsatz, der sein Leben komplett verändert hat. Viele Jahre ging es gut, er hat das Erlebte verdrängt - doch das ging irgendwann nicht mehr. Seither kommen die Erinnerungen immer wieder hoch. Immer dann, wenn ein sogenannter Trigger (Auslöser) den Impuls gibt. Trigger sind bei Zaun Sirenen, fahrende Züge oder auch das schwere Busunglück in Eberbach im Januar. "Das löst sofort Reaktionen aus. Ich bin dann nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern wieder im Damals. Auch beim Busunglück wollte ich helfen, doch ich konnte es nicht."

Vor ein paar Jahren zog Zaun nach Eberbach, um seinen Vater zu unterstützen. "Mein Vater starb ein halbes Jahr später, ich bin in Eberbach geblieben." Zu den psychischen Problemen kamen körperliche: "Schulter, Knie und Rücken sind kaputt und das Herz macht auch nicht mehr, was es soll". Laut eines kardiologischem Gutachtens kann er noch 180 Meter am Stück laufen, weiter geht’s nicht. "Mein Kopf will alles schaffen, der Körper kann es nicht mehr", sagt er. Zaun lebt alleine, ist arbeitsunfähig; seit etwa zwei Jahren bezieht er Arbeitslosengeld II.

"Mein Klient leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung", erklärt Annette Knoch. Die Diplom-Sozialarbeiterin arbeitet beim Diakonischen Werk in Eberbach, ist im sozialpsychiatrischen Dienst tätig. Seit Zaun das Diakonische Werk aufgrund eines Zeitungsartikels vor etwa zwei Jahren aufsuchte, berät Knoch ihn. "Er würde auch prima in unsere Tagesstätte reinpassen, aber leider haben wir kein Geld für einen Hol- und Bringdienst", bedauert sie.

Da Zaun alleine zu Fuß nicht weit kommt, macht sie einmal wöchentlich einen Hausbesuch. "Da geht es darum, wie er den Alltag meistert. Es gibt auch Phasen des Durchhängens, dann kapselt er sich ab, verzieht sich in ein Schneckenhaus. Dann wird manchmal schon das Einkaufen für das tägliche Leben zu einer Herausforderung. Unser Thema ist das Umgehen mit der psychischen Erkrankung; manchmal sehe ich da auch nur einen Hügel, wo er einen Berg sieht."

Die Hilfe, die Zaun vom Diakonischen Werk erfährt, bringt er auf den Punkt: "Wenn ich Annette Knoch nicht hätte, ich glaube, ich wäre nicht mehr. Durch die Unterstützung wird vieles leichter." Vor allem wichtig, so Zaun, sei das Vertrauen. "Es ist schwierig, sich auf jemanden einzulassen, man offenbart die schlimmsten Sachen. Bei uns hat die Chemie sofort gestimmt; es gibt Dinge, die konnte ich dem Psychiater nicht mitteilen, aber ihr schon."

Knoch begleitet ihren Klienten auch manchmal zum Psychiater. Und genau da beginnen die nächsten Probleme: Laut der Sozialpädagogin gibt es schon seit längerer Zeit keinen praktizierenden niedergelassenen Psychiater mehr in Eberbach. "Vor 26 Jahren gab es noch zwei Praxen, heute sind die Patienten gezwungen, nach Heidelberg, Mosbach oder sogar nach Mannheim auszuweichen." Auch dort seien die Praxen inzwischen überlastet, entweder herrsche Annahmestopp oder extrem lange Wartezeiten. "Wir haben hier insgesamt einen Fachärztemangel", betont die Sozialpädagogin. Gleiches gilt für Psychotherapeuten, "da gibt es zwar mehr als vor 30 Jahren, aber alle haben lange Wartezeiten".

Zaun darf selber kein Auto fahren, Zugfahren ist ihm aufgrund seiner posttraumatischen Belastungsstörung unmöglich. Mit dem Bus wäre er nach Heidelberg hin und zurück acht Stunden unterwegs. "Ein Taxi nach Heidelberg und zurück kostet um die 130 Euro", sagt er; "das ist mit Hartz IV nicht zahlbar". Sowohl Jobcenter als auch Krankenkasse haben eine Kostenübernahme abgelehnt. Zaun regelt die Fahrten manchmal über Freunde, oft muss er Arzttermine auch wieder absagen, weil er keine Möglichkeit hat dort hinzukommen. "Es wäre schön, wenn Krankenkassen oder Jobcenter ihre Voraussetzungen für Einzel- und Härtefallentscheidungen neu überdenken würden. Viele unserer Klienten haben damit zu kämpfen. Für Zaun wäre es gut, wenn er ein Anrecht auf Taxischeine bekommen würde. Das ist alles ein Politikum, aber die Auswirkungen spüren wir hier."

Zweieinhalb Jahre hat Zaun gemeinsam mit dem VdK um Erwerbsminderungsrente gekämpft - er hat verloren. Nun lebt er weiter vom ALG II-Regelsatz. 416 Euro im Monat. Davon gehen 50 Euro ab für Strom, 80 für Versicherungen und 60 für Telefon und Fernsehen; es bleiben rund 220 Euro zum Leben. "220 Euro für Anziehsachen, Lebensmittel, Medikamente - das ist knapp bemessen, da darf nichts dazwischenkommen - etwa eine defekte Brille oder Waschmaschine."

Für solche Fälle hat er schon mal "Notfallunterstützung" vom Diakonischen Werk erhalten. "Diese ist dann von Spendengeldern, die wir unter anderem auch regelmäßig vom Flohmarktteam der evangelischen Kirchengemeinde bekommen. Eine Spende wird erst nach genauer Prüfung der Notlage gegeben", erklärt Knoch.

Zaun würde gerne arbeiten: "Schreibtischarbeiten kann ich machen, ich habe gute Computer-Kenntnisse - vielleicht findet sich etwas". Weihnachten wird er zuhause verbringen. "Das ist für mich eines der wichtigsten Feste. Ich werde versuchen, es mir schön zu gestalten - auch wenn es nicht einfach ist, ganz alleine." Sein größter Wunsch: "Gesundheit".

Info: Diakonisches Werk, Dienststelle Eberbach, Friedrichstraße 14, Telefon 06271/92640, eberbach@dw-rn.de