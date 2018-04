Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Das Jugendzentrum steckt in der Zwickmühle. Die für Samstag, 21. April, geplante Party kommt zwar zustande - und das ist die gute Nachricht. Aber der Preis dafür ist zu hoch für den Jugendhilfeverein Postillion, der den Treff im Dr.-Weiss-Schulkeller in städtischem Auftrag betreibt. Alles abzublasen, obwohl Moritz Limprecht diesen Reflex durchaus hatte, kam nicht mehr in Frage, dafür war man schon zu tief drin in der Planung. Aber "wir haben noch nie so viel für ein Projekt ausgegeben, und Wirtschaftlichkeit wird unter diesen Umständen ganz klar nicht zu schaffen sein!" Limprecht ist geschockt.

Die Umstände: das sind die für eine Jugendparty gültigen, dafür aber praktisch unerschwinglichen Miet- und Nutzungskonditionen für die Mehrzweckhalle; und es ist die Tatsache, dass Limprecht und sein Postillion-Team ihre Kalkulation ja auf einer ganz anderen Kostengrundlage hätten anstellen dürfen. Einer ersten Information aus dem Rathaus zufolge durfte man nämlich mit 135 Euro (13,50 Euro pro Stunde) Mietkosten rechnen. Doch diese Information sollte sich als falsch erweisen, der genannte Preis bezieht sich nur auf sportliche Veranstaltungen. Für eine Party muss dagegen wesentlich tiefer in die Tasche gegriffen werden. Bis zu 650 Euro tief für die Nutzung der Halle, weitere Zusatzkosten in noch unbekannter Höhe noch gar nicht berücksichtigt, überschlägt JuZ-Leiter Limprecht.

Der Unterschied ist in der Tat eklatant. Das ist so, weil die Sporthallen grundsätzlich für Sportveranstaltungen da sind. Ansonsten gibt es die Stadthalle, klärt Robin Uhrig auf, im Rathaus für die Sporthallen zuständig. Da die Stadthalle allerdings noch teurer wäre, würde dies "bei schätzungsweise 100 bis 150 Gästen keinen Sinn machen", räumt Uhrig ein. Und was kommt auf Vereine zu, die in der Mehrzweckhalle eine Jugendparty organisieren möchten? Uhrig präsentiert die seit 1994 gültige Miet- und Benutzungsordnung.

Da wären zunächst 153 Euro für bis zu fünf Stunden, knapp 31 Euro für jede weitere angefangene Stunde. Da wäre der Heizkostenzuschlag, wären für die Zeit des Bühnenaufbaus gut 10 Euro pro Stunde, ein Eigenbewirtschaftungszuschlag von 102 Euro für fünf sowie 20 Euro für jede weitere Stunde - bei Gemeinnützigkeit um die Hälfte ermäßigt - , Reinigungskosten, Küchennutzung - und nicht zuletzt Security. Zwei Sicherheitskräfte, ein Mann, eine Frau müssen eingesetzt werden bei dieser Party, wie Moritz Limprecht inzwischen weiß. "Wenn wir denselben Dienst engagieren wie die Stadt für ihre Veranstaltungen, dann kommen pro Security-Kraft 15 Euro die Stunde dazu". Nicht zu vergessen die GEMA-Gebühren. Da laufen laut Limprecht weitere 230 Euro auf.

Die Jugendlichen sollen am 21. April von 20 bis 2 Uhr feiern können, für 14-Jährige ist um Mitternacht Schluss. Eintritt: 4 Euro, Softdrinks und Bier - harte Sachen sind tabu - sowie Sandwiches zur Stärkung gibt es für wenig Geld. Mit "Lude" und "SKFK" & Friends legen zwei DJs Housemusik auf, die das ehrenamtlich besorgen. Hinter SKFK etwa verbirgt sich der 22-jährige Party-Cheforganisator Jan Wirth. Und auch sonst wird alles, was nicht vorschriftenbewehrt ist, selber gemacht: Bühnenaufbau, Musikanlage, Technik, Sofas zum Ausruhen, Bewirtschaftung und Endreinigung. Entsprechend werden die jungen Helfer wohl von 15 bis 3 Uhr nachts in mehreren Schichten und vielleicht auch noch am Sonntag im Einsatz sein, schätzt Moritz Limprecht. "Und wenn wir hundert Besucher haben, wäre das ein Erfolg".

Doch Erfolg hin oder her: Am Schluss, da macht sich der JuZ-Leiter keine Illusionen, wird die Party ein Loch ins Postillion-Budget reißen. "Wir versuchen ja, mit dem, was wir von der Stadt bekommen, hauszuhalten. Wenn das Minus zu groß ist, müssen wir dann wohl andere Jugendprojekte streichen". Für Limprecht und seine Mitstreiter in der Jugendhilfe eine hochgradig enttäuschende Aussicht. Denn während Postillion mit dieser Party wirklich was für alle Eberbacher Jugendlichen tun möchte, kommen solche anderen Projekte sehr gezielt den oftmals sozial benachteiligten Besuchern des Jugendtreffs zugute.

Ein Zeltlager zum Beispiel, daran nehmen Jugendliche teil, für die Urlaubsreisen ein Fremdwort sind. Dass er jetzt mit dem Party-Finanzierungsproblem und der Suche nach Unterstützern und Geldgebern "im semiprofessionellen Event-Management gelandet ist", entspreche auch nicht seiner Auffassung von Jugendarbeit, ärgert sich Limprecht. "Jugendliche müssen da das Gefühl haben, es wird ihnen mit ihrem Engagement schwer gemacht". Auch Organisator Jan Wirth zeigt sich frustriert: Wenn, wer sich einbringen will, nur vor einem Berg Problemen steht, dann signalisiere das, "man ist nicht willkommen. Dann macht das auch keinen Sinn".

Für den Moment hat Postillion als letzten Strohhalm bei der Bürgerstiftung um Unterstützung nachgesucht. Eine Antwort steht noch aus. Dass nach unserem letzten Bericht Erich Neuner vom Spatzennest spontan 135 Euro für die Hallenmiete nach damaligem Stand gespendet hat, ist ein willkommener Grundstock. Kaum abzuschätzen ist augenblicklich die Größe des Gesprächsbedarfs mit der Stadt nach der Party.