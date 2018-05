Eberbach/Mannheim. "Es wird keine Verlagerung von Einsatzmitteln von Eberbach weg zu anderen Polizeirevieren geben." Diese Position des Mannheimer Polizeipräsidenten Thomas Köber übermittelte am Freitag Polizeisprecher David Faulhaber auf Nachfrage.

Für Aufregung unter anderem durch Verlautbarungen der Gewerkschaft der Polizei sorgten Köbers Vorgaben, bei einem Jahres-Sachetat von 7,7 Millionen Euro 350.000 Euro einzusparen. Thomas Mohr von der Bezirksgruppe Mannheim der Gewerkschaft berichtete vom Frust unter Polizisten, weil gerade in Problembezirken keine Streife mehr gefahren werden solle.

In Presseveröffentlichungen hielt Polizeipräsident Köber entgegen, es seien "verkürzte Darstellungen", wenn behauptet werde, die Aufforderung zu sparsamem Wirtschaften in den Dienststellen - im übrigen eine selbstverständliche Aufgabe einer Präsidiumsleitung - gehe zu Lasten erforderliche Einsätze. Bei dem Hinweis auf Kostendisziplin habe man Sparvorschläge mit geliefert wie Fuß- oder Zivilstreifen oder am Preis orientiertes Tankverhalten, "wie es auch jeder Privatmann halten würde."

Wichtig sei Präsident Köber laut Sprecher Faulhaber der Hinweis, dass sich an der Fähigkeit der Polizei, ihrer Aufgabe nachzukommen, nichts ändere - weder in Brennpunkten der Kriminalität noch in den ländlichen Revierbezirken innerhalb des Polizeipräsidiums Mannheim. Faulhaber: "Kein einziger Einsatz, bei dem ein Funkwagen benötigt wird, wird eingespart." Allerdings konnte Faulhaber nicht beziffern, wie viel Streifenfahrten pro Zeiteinheit wie etwa einen Monat im Revierbezirk Eberbach bislang gefahren werden. Anhand der Einsatzstatistik ließe sich eine Zahl der Funkwageneinsätze ermittelten. Dies erfasst jedoch nicht die Präsenzstreifen, die ohne konkretes Herbeirufen unternommen werden.