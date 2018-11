Wozu zum Zeitvertreib auf dem Smartphone rumspielen, wenn man auch gleich einen Riesenbildschirm samt Playstation mit in die S-Bahn zwischen Eberbach und Heidelberg nehmen und dort an die Steckdose anschließen kann? Foto: Kilian S.

Von Christofer Menges und Carsten Blaue

Eberbach/Heidelberg. Sich die Zeit in der S-Bahn mit Spielen auf dem Smartphone zu vertreiben, machen viele. Einem jungen Mann in der S-Bahn-Linie 1 Rhein-Neckar zwischen Osterburken und Homburg war das aber offenbar nicht genug: Er schloss seinen Riesenfernseher samt Playstation an die Steckdosen im Zug an, die eigentlich für Handy-Ladegeräte und Laptops gedacht sind, und daddelte FIFA, Dragonball-Z und Skyrim. Das Foto, aufgenommen auf der Neckartalstrecke zwischen Eberbach und Heidelberg, wurde zum Renner im Internet.

Der junge Mann Anfang 20 kam, wie er einem Mitreisenden erzählt haben soll, von einem verlängerten Wochenende mit Studienkollegen und war auf dem Rückweg an seinen Wohnort Kaiserslautern - von Eberbach aus sind das rund zwei Stunden Fahrt. Kilian S., der das Foto gemacht hat und seinen Namen nicht komplett in der Zeitung lesen will, war ebenfalls gerade auf dem Rückweg - von einem Besuch bei einer Freundin in Eberbach.

Als im Eberbacher Bahnhof die S-Bahn einlief, fiel dem 20-Jährigen, der in München wohnt, schon vom Bahnsteig aus das Leuchten des Bildschirms auf, wie er am Telefon erzählt. Im Zug setzte er sich einen Platz dahinter und hielt mit der Kamera drauf. Beim Umsteigen in Heidelberg postete er das Foto. Dass es danach solche Kreise zieht in den sozialen Netzwerken, hat auch Kilian S. überrascht: Bei ihm gingen zudem mehrere Anfragen von Medien ein. Wer sich da vor dem Riesenbildschirm in der S-Bahn die Zeit vertrieben hat, ist indes noch nicht bekannt. Selbst fotografiert werden wollte er nicht.

Keinen Anspruch darauf

Auch in der Pressestelle der Deutschen Bahn in Stuttgart sorgte der Gamer aus der S-Bahn für Erheiterung: "Es ist schon erstaunlich, was Reisenden so alles einfällt", sagte ein Bahnsprecher auf RNZ-Anfrage. Er stellte klar, dass gegen den auffälligen Zeitvertreib nichts einzuwenden sei: "Wir bewerten den Flachbildschirm und die Spielkonsole als Gepäck, und wenn der Reisende damit niemanden behindert oder stört, dann kann er das machen. Er hat allerdings keinen Anspruch darauf." Sprich: Wäre der Zug voll gewesen und ein anderer Fahrgast hätte sich ihm gegenüber hinsetzen wollen, dann hätte er seine Technik von den Plätzen nehmen müssen. Der Bahnsprecher ging aber davon aus, dass so eine Sache nicht allzu oft vorkommt. Außerdem verwies er darauf, dass die Steckdosen in den Zügen eigentlich für andere Geräte gedacht seien.