Eberbach. (fhs) Am Mittwoch wird der Autoverkehr auf der Landesstraße 595 zwischen Eberbach und Pleutersbach mehrfach beeinträchtigt. Am Donnerstag gilt dies für die Neue Dielbacher Straße (L 524) zwischen Eberbach und Unterdielbach. Der Grund sind Baumfällarbeiten des städtischen Forstamts.

Am Bocksberg oberhalb der Landesstraße 595 Eberbach-Pleutersbach hatte die Stadtförsterei Ende September von der B 37 aus Rotfärbungen der Bäume beobachtet - laut Joachim Maier vom Stadtforstamt ein Zeichen dafür, dass mit den Bäumen etwas nicht stimmt. Die sofortige Überprüfung bestätigte den Verdacht auf Borkenkäferbefall. "Wir sind dahinter her, dass diese Bäume sofort entfernt werden, solang der Käfer noch am Stamm ist und bevor die Rinde abfällt." Laut Maier handelt es sich um 15 Bäume. Urlaubszeiten, Personalsituation und der Wunsch, die für solche Fälle eigens anzumietende Verkehrsampel auch noch für eine zweite Maßnahme gleichzeitig mit verwenden zu können ergaben jetzt diesen Termin. Er liege zwar etwas später als bei Borkenkäferalarm üblich, aber er reiche noch hin.

Das zweite, bereits länger ins Auge gefasste Vorhaben ist eine reine Verkehrssicherungsmaßnahme: nicht der Schädling "Buchdrucker", sondern ein Pilzbefall hat zum Abrinden von Bäumen entlang der Neuen Dielbacher Straße (L 524) geführt. Maier: "Dieses Schadensbild führt sehr schnell dazu, dass die Bäume brüchig werden und die Gefahr besteht, dass etwa Äste auf die Straße fallen könnten." Um dies zu verhindern, werden auch hier einzelne Bäume gefällt. Nach dem Eingriff am Mittwoch vor Pleutersbach folgen diese Arbeiten dann am Donnerstag, 12. Oktober.

Den Verkehr vor Ort regelt jeweils die besagte mobile Verkehrsampel. Dabei ist mit längeren Rotphasen in beiden Richtungen zu rechnen. Die Ampel ist zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr eingeschaltet. Die Stadtförsterei bemüht sich um eine zügige Durchführung der Arbeiten und bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.