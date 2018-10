Von Peter Bayer

Eberbach. Das Thema "Pflege" geht früher oder später fast alle an, ob als Betroffene oder als Angehörige. Im Falle eines Unfalls kann es einen dabei auch ganz plötzlich treffen. Spätestens mit der Entlassung aus dem Krankenhaus steht man vor der Frage: "Wie geht es weiter?". Das Pflegenetzwerk Eberbach hat sich zum Ziel gesetzt, Pflegebedürftigen zu helfen. Am Mittwoch, 17. Oktober, stellt es von 18.30 bis 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus sich und seine Arbeit vor. Die Informationsveranstaltung ist kostenlos.

Wenn ein Familienmitglied plötzlich nicht mehr für sich selbst sorgen kann und zum Pflegefall wird, ändert sich die Lebenssituation für den Betroffenen und sein Umfeld auf einen Schlag. "Kranke oder pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen sehen dann häufig einen Berg unüberwindbarer Schwierigkeiten vor sich", sagt Initiator Nico Roffalski vom Sanitätshaus Schach.

Hintergrund Zum Eberbacher Pflegenetzwerk gehören die GRN-Klinik Eberbach, das Sanitätshaus Schach, die Kirchliche Sozialstation, die Fairness-Pflege GmbH, das Betreute Wohnen Hepp, der Hospizdienst Eberbach und Umgebung, das Lebensrad Haus der Pflege, das Curata-Seniorenstift, die Johannes-Diakonie Mosbach mit ihrem Standort in Eberbach und der Pflegestützpunkt des [+] Lesen Sie mehr Zum Eberbacher Pflegenetzwerk gehören die GRN-Klinik Eberbach, das Sanitätshaus Schach, die Kirchliche Sozialstation, die Fairness-Pflege GmbH, das Betreute Wohnen Hepp, der Hospizdienst Eberbach und Umgebung, das Lebensrad Haus der Pflege, das Curata-Seniorenstift, die Johannes-Diakonie Mosbach mit ihrem Standort in Eberbach und der Pflegestützpunkt des Rhein-Neckar-Kreises.

Besonders zu Beginn einer Pflegebedürftigkeit sei die Unsicherheit groß: Anträge müssen gestellt, die Wohnung umgestaltet oder eine Pflegeeinrichtung gesucht werden. "Wir wollen die Angehörigen sensibilisieren, sich bereits im Vorfeld schlau zu machen", sagt Roffalski. Die Leute würden meist "von dem Thema überrannt".

"Ein Mann wird nach einem Schlaganfall aus dem Krankenhaus entlassen", nennt Herbert Luft vom Pflegestützpunkt Rhein-Neckar-Kreis ein Beispiel. Dann sind plötzlich viele Sachen zu klären. Das reicht vom Krankentransport, über das neue Bett, die tägliche Pflege zu Hause oder einen Platz im Pflegeheim bis hin zur Finanzierung.

Die Angehörigen sind mit der neuen Situation meist überfordert. Hier kann das Pflegenetzwerk helfen. Durch die enge Verzahnung wissen die Beteiligten, wer wofür zuständig ist und können Kontakt mit dem entsprechenden Partner aufnehmen. "Wir kennen die einzelnen Arbeitsbereiche, das ist der Vorteil des Netzwerks", sagt Roffalski. Denn eines ist wichtig: In dem Moment, in dem der Patient aus dem Krankenhaus entlassen wird, muss die Versorgung zu Hause sichergestellt sein.

Wie das am besten geht, und was es dabei zu beachten gibt, das wollen die Vertreter der Einrichtungen und Unternehmen der Öffentlichkeit vorstellen. Der Abend soll aber kein Vortragsmarathon werden. "Wir wünschen uns eine lebhafte Diskussion, einen richtigen Dialog mit den Besuchern", betont Roffalski.

Auch wenn der Versorgungsstandard in Sachen Pflege in Eberbach groß sei, hat Herbert Luft noch Lücken entdeckt. Er denkt dabei an die fehlende Tagespflege. Ein großes Thema seien auch rollstuhlgerechte Wohnungen. In der Stadt gebe es davon nicht viele. Ärzte mit Treppen als Zugang oder ohne Aufzug seien schlecht für Rollstuhlfahrer. Die Innenstadt hält er mit Kopfsteinpflaster und Bürgersteigen nicht für seniorengerecht. "Viele, die auf den Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, scheuen den Weg in die Stadt", weiß er.

Info: Zehn im Sozial- und Gesundheitswesen tätige Einrichtungen haben sich vor fünf Jahren in Eberbach zum Pflegenetzwerk zusammengeschlossen. Ihr Ziel ist es, die die Versorgungsstrukturen in Eberbach für die betroffenen Personen stetig zu verbessern. Das Pflegenetzwerk arbeitet nicht gewinnorientiert.