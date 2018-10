Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Der Schmerz kommt plötzlich, in Wellen mit unvorstellbarer Heftigkeit. "Als würde sich eine Säge durch den Körper fressen", sagt der Urologe Dr. Reinmar Tschaikner. Vom unteren Rücken strahlen die Schmerzen aus in den Unterleib oder in den Rücken, Übelkeit kann dazukommen und Erbrechen. Für den Arzt ein ziemlich eindeutiger Hinweis: Nierenkolik, verursacht durch Nierensteine. Das Geschehen ist typisch für einen Notfall, sagt Tschaikner: es ist in kaum vorhersehbar, wenn es passiert, muss schnell gehandelt werden.

Medizinische Notfälle waren das Thema des diesjährigen Patienten-Informationstages der GRN-Klinik in Eberbach; wie schon die Veranstaltungen in den Vorjahren war auch am Dienstag der Besucherandrang in der Stadthalle groß. Die Themen sind von allgemeinem Interesse, jeder Besucher kann direkt im Anschluss Fragen stellen.

Bei Nierenkoliken geht es darum, die Schmerzen zu unterbinden, aber auch die Ursache, die Nierensteine, müssen zügig behandelt werden, um weitere Schädigungen zu vermeiden. Gleiches gilt für Nierenbecken-Entzündung, Nierenprellungen, Harnleiterverletzungen oder die äußerst schmerzhafte Harnverhaltung; auch Entzündungen der Hoden und Nebenhoden sind äußerst unangenehm, mit Medikamenten aber gut behandelbar.

6400 akute Notfälle werden jährlich im Krankenhaus Eberbach behandelt, das sind mehr als 17 an jedem Tag. Die Eingeweide sind das Arbeitsgebiet von Dr. Thorsten Löffler, stellvertretender Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Eine der häufigsten Komplikationen ist die Blinddarm-Entzündung. Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen, entfärbter Stuhl und dunkler Urin deuten auf eine Entzündung der Gallenblase. Divertikel sind kleine Ausstülpungen der Darmwand, die sich gleichfalls entzünden können; ob eine Operation anzuraten ist, muss individuell entschieden werden.Auch ein Darmverschluss muss nicht zwingend in jedem Fall operiert werden, aber eine schnellstmögliche Abklärung im Krankenhaus ist unabdingbar.

"Findest du einen Mann, dessen Brust schmerzt, und der auch Schmerzen an seinem Oberarm und seinem Magen leidet, so sollst du sagen, dass der Tod ihm naht." Vor 3600 Jahren diese Diagnose auf eine Papyrusrolle geschrieben, sie ist das älteste medizinische Lehrbuch der Welt und befindet sich heute in der Universitätsbibliothek Leipzig. "Die Zustandsbeschreibung stimmt", sagt Kardiologie-Chefarzt Professor Christian Gleißner, die Folgerung allerdings ist hinfällig. Dünne Schläuche, so genannte Katheter, werden über die Blutgefäße zum Herzen geführt, damit kann Diagnose und Behandlung durchgeführt werden: schmerzfrei, weil es im Körperinnern keine Schmerzrezeptoren gibt. Bei einer Untersuchung der AOK Hessen findet sich die Eberbacher Katheter-Abteilung in der bestmöglichen Bewertungskategorie. Auch hier gilt: Bei Verdacht so schnell wie möglich den Notarzt rufen. Abwarten, ob die Attacke vielleicht wieder vorbei geht ist die schlechteste aller Entscheidungen. Gleißner: "Alle haben Angst vor Krebs, aber immer noch sterben die meisten Menschen an einem Herzinfarkt." Die beste Vorbeugung: den kostenlosen Krankenkassen-Check nutzen.

Oberschenkelhalsbrüche sind ein klassisches Phänomen des höheren Lebensalters, überwiegend betroffen sind Frauen. Der Östrogenabbau nach den Wechseljahren führt häufig zu Ostoporose, oft begleitet von Muskelschwäche, dann reichen schon kleine Stolperfallen für einen Sturz. Mit erschreckenden Folgen, berichtet Orthopädie-Oberarzt Dr. Martin Stark. Etwa ein Drittel der Betroffenen stirbt in der Folge, ein weiteres Drittel wird pflegebedürftig. Beim restlichen Drittel allerdings kann mit einer Operation - in aller Regel einem künstlichen Hüftgelenk - die alte Lebensqualität wieder erlangt werden. Dringend empfiehlt er älteren Menschen die Knochendichtemessung.

Fachgebiet von Chefarzt Dr. Bernhard Nitsche ist der Verdauungstrakt. Wenn hier Gefäße verletzt werden, fließt meist viel Blut. Magen-Darm-Blutungen treten meist als Folge von Geschwüren auf, wenn das Gleichgewicht zwischen der aggressiven Magensäure und der schützenden Schleimhaut gestört ist. Viele - auch rezeptfrei erhältliche - Schmerzmittel können diesen Prozess in Gang setzen, selbst äußerlich als Gel angewandt. Weitere begünstigende Faktoren: Rauchen, Alkohol,Stress, Blutverdünner; auch die Blutgruppe 0 scheint dafür anfällig zu machen wie auch der verbreitete Erreger Helicobacter. Bluten kann aber auch die Speiseröhre. Am anderen Ende des Verdauungstrakte sind es Hämorrhoiden, die schon mal bluten können. Vorsicht ist vor allem geboten, wenn es sich um dunkles oder mit Stuhl vermischtes Blut handelt. Klärungsbedürftig sind auch Darmpolypen, die mit zunehmendem Alter gehäuft auftreten.