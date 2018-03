Kaum in Anspruch genommen werden die 120 kostenpflichtigen Parkplätze auf dem ehemaligen Siebeck-Gelände. Ob es an den Angaben am Parkomat (siehe Übrigens) liegt?

Von Peter Bayer

Eberbach. Zentrumsnah und am besten noch 24 Stunden kostenlos - so sieht der ideale Parkplatz in Eberbach aus. "Am liebsten würden die Leute ins Geschäft fahren", sagt Bärbel Preißendörfer, stellvertretende Leiterin des Ordnungsamts. Eine Aussage, die in der Vergangenheit auch schon von manchem Gemeinderat so getätigt wurde.

Exakt 1801 öffentliche Parkplätze gibt es - Stand 1. Februar - in Eberbach, davon 934 gebührenpflichtige. Manche sind sehr gut ausgelastet, andere wiederum werden kaum genutzt. Ob in der Stadt genug öffentlicher Parkraum zur Verfügung steht oder nicht, lässt sich schwer sagen. Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen, wie sich auch am Beispiel des geplanten Parkhauses im Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße zeigt.

Gegenüber Februar 2015 hat sich die Zahl der Parkplätze zwischen Güterbahnhof und Neckar sowie zwischen Grüner Baum und Berufsschule um 160 erhöht. Jedoch nur auf dem Papier. Nach einer Anfrage der CDU-Fraktion im Gemeinderat wurde die Liste aktualisiert, die schon vorhandenen Stellplätze in die Übersicht eingepflegt.

Definitiv neu sind dabei nur die 35 öffentlichen Parkplätze am Rosenturmquartier. Vor dessen Bau gab es auf dem Schotterparkplatz allerdings wesentlich mehr Parkplätze. Also hat sich die Zahl der vorhandenen Plätze in den letzten Jahren nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich verringert. Wird dann bei drohendem Hochwasser hin und wieder der Lauer gesperrt, wie zuletzt Anfang Januar des Jahres, werden die Parkplätze knapp. Eine kleine Ausweichfläche mit 30 bis 40 Plätzen gibt es entlang der Bundesstraße auf der Neckarseite zwischen Theodor-Frey-Schule und Stadthalle. Nimmt der Neckar auch die B 37 in Besitz, wird es eng. "Dann gibt es eigentlich nur noch das Siebeck-Gelände oder die Au", sagt Preißendörfer.

Gerade die Plätze auf dem Neckarlauer und entlang der Bundesstraße sind bei Pendlern wie auch jenen, die nach Eberbach zur Arbeit fahren, sehr beliebt. Auf dem Lauer stehen 165 Plätze 24 Stunden kostenfrei zur Verfügung, seit 2015 noch 43 zusätzliche Plätze auf dem ehemaligen Kieshandelsplatz hinzugekommen sind. Die Begrenzung auf 24 Stunden ist der Hochwassergefahr geschuldet, so Preißendörfer. Und auch auf der B 37 muss man früh kommen, will man einen der 163 Dauerparkplätze erwischen. Von hier ist es ja nur ein Katzensprung in die Innenstadt.

Auf der anderen Seite gibt es Parkareale, die deutlich weniger genutzt werden. Etwa das ehemalige Siebeck-Gelände mit 120 Stellplätzen. Sie haben jedoch zwei Nachteile: Sie kosten und sind weiter weg von der Innenstadt. Da hilft offenbar auch wenig, dass sie nur halb so teuer sind wie die zentrumsnahen Parkplätze - 50 Cent statt ein Euro für zwei Stunden. "Es ist zwar besser geworden, aber hier haben wir noch Reserven", sagt Preißendörfer. Es sind vorwiegend Pendler, die ihre Autos hier abstellen. Während die 40 Plätze auf der anderen Straßenseite nahe der Bahngleise praktisch "zu hundert Prozent ausgelastet sind", ist das frühere Siebeck-Gelände nur zur Hälfte belegt. "Wir haben hier zusammen etwa 60 Dauerparker, so Preißendörfer.

Insgesamt gibt es 934 kostenpflichtige Parkplätze mit Parkomat oder Parkkarte. Die Höchstparkdauer ist unterschiedlich, sie reicht von 30 Minuten bis zu vier Stunden. "Je weiter weg vom Zentrum, desto länger", erklärt Preißendörfer die unterschiedliche Dauer. So sind die 13 Plätze am Neuen Markt auf 30 Minuten beschränkt, um eine möglichst hohe Fluktuation zu erreichen. In der Bahnhofstraße Ost wurde 2017 die Höchstdauer von zwei Stunden auf eine Stunde herabgesetzt, um die Zahl der Dauerparker zu verringern. In der Itterstraße sind hingegen drei Stunden möglich, weil es hier viele Ärzte gibt. Eines haben alle Parkplätze aber seit 1. Januar 2017 gemeinsam: Zwölf Minuten Parken kosten zehn Cent.

1801 öffentliche Parkplätze gibt’s, manche werden offensichtlich dennoch nicht fündig. So ist das wilde Parken vor der Michaelskirche ein Dauerthema und Ärgernis. Ebenso das kurzzeitige Parken an der Bushaltestelle am Neuen Markt. Dabei kann das teuer werden. Wer "außerhalb der Markierung" parkt und erwischt wird, wird mit zehn bis 30 Euro zur Kasse gebeten, so Bärbel Preißendörfer. Die Höhe des Bußgeldes ist abhängig von der Parkdauer und dem Grad der Behinderung. Im verkehrsberuhigten Bereich sind es 25 Euro.

Relativ viel Geld, das man sich mit einem kurzen Fußweg zum Rosenturmquartier sparen oder anderweitig sinnvoller ausgeben könnte. In der dortigen Garage ist fast immer ein Platz frei. Und mit der "Brötchentaste" kann man sogar bis zu 30 Minuten kostenlos parken.