Wohl bis zum Jahresende sind diese Parkplätze an der Bahnhofstraße wegen des Umbauvorhabens nicht benutzbar. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Auch wenn die Adresse des insgesamt sehr großen Gebäudes eigentlich Friedrichstraße 15 lautet, so ist doch der Lagerplatz für Baumaterialien der Baustelle dort in der Bahnhofstraße. Vor dem Apfeltag befand sich hier bereits ein Container auf eigentlich öffentlichen Parkplätzen. Jetzt befinden sich an dieser Stelle besonders auffallende Holzbretter.

Die aktuelle Baumaßname ist das genehmigte Umbauvorhaben der alten Bausubstanz zu insgesamt elf Wohnungen, von denen vier bereits fertig hergerichtet seien. Das berichtet der Bauherr und Miteigentümer dieses Gebäudes, der Architekt Yüksel Özbej.

Wegen seines Platzbedarfs für Baumaterialien hatte er versucht, die Stadtverwaltung dafür zu gewinnen, dass er diese im Innenhof des Anwesens lagern kann, wobei die dort vorhandenen privaten Stellplätze für Autos wegfielen; die Autofahrer hätten stattdessen übergangsweise die öffentlichen Stellflächen direkt vor der Tür reserviert bekommen sollen.

"Das geht aber nicht konform mit der Straßenverkehrsordnung", erläutert Rechtsamtsleiter Martin-Peter Oertel. Die Eberbacher Stadtbauverwaltung und das Rechtsamt hätten versucht, eine Lösung zu finden, aber rechtlich sei es nun mal nicht möglich, Antragsteller ungleich zu behandeln. Derzeit laufen verschiedene kleinere Baumaßnahmen in der Stadt, bei denen ebenfalls öffentlicher Raum nur für Erforderlichkeiten der Bauarbeiten in Anspruch genommen werden darf. Das Überlassen von Stellplätzen an private Nutzer auch gegen Bezahlung sei hingegen nicht möglich. Hinzu komme, dass fürs Überlassen auch Auflagen gemacht werden wie etwa, dass bei Veranstaltungen die öffentliche Fläche geräumt sein muss; zum Apfeltag etwa war der Container wie vorgeschrieben weg, und auch beispielsweise zur EWG-Veranstaltung "Feuer und Flamme" darf Özbej die Fläche vor dem Döner Kebab Haus "Anatolia" und der Optik Papritz nicht nutzen.

Der auswärtige Architekt Özbej aus dem württembergischen Aichtal empfindet die Verwaltungsvorgaben als nicht nachvollziehbar. "Ich wollte nicht stören. Ich muss die Eberbacher um Entschuldigung bitten für die Beeinträchtigungen. Aber dass die Autos draußen parken und das Baumaterial drinnenbleibt, war nicht möglich." Nun müsse die Eberbacher Bevölkerung angesichts des wenig attraktiven Anblicks damit zurechtkommen, wenn er voraussichtlich bis Jahresende die Fläche in der Bahnhofstraße wegen des Umbauvorhabens in Anspruch nimmt. Dabei investiere er doch, um zentral Wohnraum in der Innenstadt zu schaffen, meint Özbej. Über das Lokal könnten Interessenten mit ihm Kontakt aufnehmen.

Eberbachs Rechtsamtsleiter Oertel hingegen betont, dass man viel Zeit darauf verwendet habe, dem Bauherrn bei seinen Besuchen zu seinen Anforderungen passende aber gleichzeitig der Gesetzeslage genügende Lösungen aufzuzeigen. Die Verwaltung dürfe bei Antragstellern keine Unterschiede machen, es gelte der Grundsatz "gleiches Recht für alle". Und rechtlich ist es laut Oertel eindeutig: öffentlicher Straßenverkehrsraum darf nur für Bauarbeiten auf Antrag und gegebenenfalls gegen Auflagen privat in Anspruch genommen werden.