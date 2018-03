Von Christa Huillier

Eberbach. Die beiden Brunnen mit den Wildschweinköpfen am Museum hatten im Laufe der Jahre ihre Farbe gewechselt, von sandsteinfarben in moosgrün. Dank Werner Darmstädter, Robert Löffler und dessen Hochdruckreiniger erstrahlen sie nun wieder in frischem Glanz. Die beiden fleißigen Herren sind ehrenamtliche Brunnenpaten. Und das kam so: Aus Spargründen sollten 2005 nach einem Beschluss des Bau- und Umweltausschusses einige Brunnenanlagen in Kernstadt und Ortsteilen außer Betrieb genommen werden. Der Bürger- und Heimatverein unter Vorsitz von Günter Lipski wollte die Brunnen erhalten und rief Bürger, Vereine und andere Gruppen auf, Patenschaften für Pflege und Sauberhaltung der 40 Brunnen und Wasserspiele zu übernehmen. Auf Anhieb fanden zwölf Brunnen ihre Paten, darunter auch die am Alten Markt, deren Pflege der Arbeitskreis Museum übernahm. Zwar reinigen Mitarbeiter die Tröge regelmäßig, doch mit einer intensiven Grundreinigung sind sie überfordert. In die Bresche sprangen als "Hilfspaten" nun die Brunnenpaten "Stammtisch Grüner Baum" des Brunnens an der evangelischen Kirche, der zurzeit verkleidet ist.

Vor Anstellen und Abstellen der Brunnen treffen sich die Brunnenpaten regelmäßig im "Grünen Baum", dessen Brunnen im Hof als einziger mit Odenwälder Quellwasser gespeist wird. Traditionell beginnen die Sitzungen mit der ersten Zeile des Volksliedes "Wenn alle Brünnlein fließen, so muss man trinken". Obligatorisch der Zusatz "Prost". Ob dabei nur Wasser fließt, ist zweifelhaft. Bei der letzten Arbeitssitzung wurde spontan die Hilfspatenschaft für die Museumsbrunnen beschlossen. Eine lebensbedrohliche Arbeit wie in vergangenen Zeiten in den tiefen Grundwasserbrunnen, war es für Robert Löffler und Werner Darmstädter am Dienstagnachmittag zwar nicht, doch auch sie mussten, nachdem sie sich vom Wasser- und Stromanschluss im Museum überzeugt hatten, mit dem Hochstrahlreiniger ganz schön "schaffe wie die Brunnebutzer". Nun können sich nach dem Frühjahrsputz Eberbacher und Touristen wieder an blitzblanken Museumsbrunnen erfreuen.