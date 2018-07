Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Es dürfte der vielleicht angenehmste Platz in diesen Tagen sein: Die Aussichtsplattform auf dem Ohrsberg-Turm. 130 Meter über der Stadt, dort unten ist es heiß, hier oben kühlt ein leichter Windhauch auf angenehme Weise. Weit geht der Blick in die Landschaft.

Bis zum 12. September trifft man hier jeden Mittwoch um 17 Uhr den Förster Hubert Richter. In einer halben Stunde erzählt und erklärt er, was man von hier oben eigentlich sieht. Hubert Richter ist in Eberbach geboren und aufgewachsen, lebt und arbeitet hier, kaum jemand kennt die Gegend so gut wie er. Sein Angebot richtet sich an Feriengäste und Einheimische gleichermaßen: Auch Vertrautes ist oft nur scheinbar bekannt, Sehenswürdigkeiten in der Fremde sind attraktiver als das, was man täglich vor Augen hat.

Vor 800.000 Jahren entstand der Berg

Wie war das nochmal mit der Entstehung des Ohrsbergs? Wie hat es hier ausgesehen, als der Neckar vom Bergzug umgelenkt wurde, der bis hin zum Ledigsberg einen festen Riegel bildete? Bis der ständig anströmende Fluss das Gestein so weit immer weiter erodierte, bis er schließlich den Berg durchbrach und sich in einem Wasserfall in das tiefer gelegen Flusstal im Westen ergoss.

Vor etwa 800.000 Jahren war das, etwa dort, wo heute der Bahnhof steht. Den gefühlt nicht fassbaren Zeitraum bricht Richter auf in nachvollziehbare Einheiten: Stadtgründung vor 800 Jahren, soweit reicht das Vorstellungsvermögen; und das dann halt tausend mal in die Vergangenheit multipliziert.

Ja, und der Wald, natürlich, er bestimmt das Landschaftsbild, nimmt drei Viertel der Eberbacher Gemarkung ein, die umfasst mehr 80 Quadratkilometer: "So weit können wir gar nicht gucken." Dieser Wald war über Jahrhunderte Lebensgrundlage für viele Bewohner, er hat sich immer wieder verändert, durch Nutzung, die ganze Berufszweige schuf wie die Reifschneider und Rindenklopfer, später haben nachhaltige Forstgesetze nur noch so viel Einschlag erlaubten, wie Bäume nachwachsen konnten, gezielt wurde der Laubwald mit Nadelhölzern vermischt. Als nach dem Krieg die Städte Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe mit Brennholz versorgt wurden, entstanden große Kahlflächen, in den 1990-er Jahren erneut durch verheerende Winterstürme. Richter erzählt vom Hin und Her um Deutschlands höchsten Baum, vom Eber-Bach und der Entstehung der Burg, wo eigentlich drei Burgen waren, von den vier Türmen der Stadt, den Kirchen und ihrer Geschichte und dem gewaltigen Hochwasser von 1824, als der Pegel zwölf Meter erreichte.

In seinem "geführten Rundblick" erklärt Richter Landschaft und Gegend, Geschichte und Geologie, verweist auf landschaftliche Besonderheiten und gibt Tipps für Ausflugsziele und lohnende Aussichtspunkte im Nahbereich. "Ein Sprung ins kalte Wasser" für den Förster, der keine Ausbildung als Fremdenführer hat. Zur Premiere am Mittwoch schenkt er mit Frau Claudia an die Besucher Sekt und Saft aus. Immerhin reichlich zwanzig Gäste hatten sich zu dieser ersten Führung eingefunden, darunter Urlauber aus Magdeburg und Hessen. Einheimische Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um Wünsche an den richtigen Mann zu bringen: An besonders beliebten Rastpunkten wären zu den Bänken doch auch Tische zum Vespern sehr willkommen. Förster Richter nahm es zur Kenntnis, man könne noch so manches machen, auch am Ohrsberg-Turm.

Info: Die "Turmtreff"-Führung jeden Mittwoch um 17 Uhr ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.