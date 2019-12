Odenwaldkreis. Die Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) hat ihr Mobilitätsangebot im Odenwaldkreis zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember um stolze 25 Prozent verbessert, heißt es in einer Pressemitteilung. Es handele sich um den umfangreichsten Fahrplanwechsel der letzten Jahre. Aufgrund der Vielzahl an Änderungen im Fahrplanangebot verschiebt sich das RMV-Fahrplanbuch 14 "Odenwaldkreis" in diesem Jahr aber auf Ende Januar. Es liegt dann in allen Städten und Gemeinden, den Verkehrsunternehmen und der RMV-Mobilitätszentrale Michelstadt zur freien Mitnahme aus. Die aktuellen Fahrplantabellen stehen hier zum Download zur Verfügung.

Eine der auffälligsten Änderungen für die Fahrgäste ist die Umstrukturierung von Linien und Laufwegen. So werden alle Liniennummern jeweils eindeutig jeweiligen Gebieten zuordenbar sein: 10er-Nummern stehen dann für den Bereich Gersprenztal, 20er-Nummern für die Unterzent, 30er für den Großraum Michelstadt, 40er-Linien für Erbach und die Liniennummer im Bereich 50 für den Südkreis rund um die Stadt Oberzent.

Doch die 25 Prozent an Mehrleistung machen sich überall im Fahrplanangebot des lokalen Busverkehrs bemerkbar. Für die Hauptlinien gilt der höchste Bedienungsgrad: Das Bedienungsangebot erstreckt sich zukünftig montags bis freitags von 5 bis 22 Uhr und wird weitestgehend im 60-Minuten-Takt, teilweise sogar im 30-Minuten-Abstand gefahren.