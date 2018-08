Erbach. Vor 20 Jahren lobte der Odenwaldkreis seinen ersten Krimi-Schreibwettbewerb aus. Damals, im Jahr 2007, dreht sich alles um die Kartoffel. Es folgten Schafe, Apfel, Holz, Reifen und Räder, Römer, Elfenbein und Energie. Im kommenden Jahr nun stehen Burgen und Schlösser im Odenwald im Mittelpunkt des überregionalen Literaturprojektes.

"Vum Ruurestoe zum Grafehaus", so lautet Titel der Ausschreibung, die in odenwälder Mundart gehalten ist und so viel heißt wie "Von der Burgruine Rodenstein (Fränkisch-Crumbach) bis zum Grafenschloss (zum Beispiel das in Erbach)". Dabei ist es egal, ob der Krimi in der Vergangenheit oder in der heutigen Zeit spielt, es zählt nur der Bezug zu Burg oder Schloss im Odenwald. In welchem historischen Gemäuer wird noch so manche "Leiche im Keller" gefunden werden - ob nun im wahrsten Sinne des Wortes oder aber durch die Aufarbeitung eines Heimatforschers? Ging es bei den Ritterturnieren immer mit rechten Dingen zu? War die Ausstellung eines bekannten Künstlers im Schlossgebäude nicht nur künstlerisch wertvoll, sondern auch in krimineller Hinsicht ein unvergessliches Erlebnis?

Entsprechende Gebäude und Ruine, die als Kulisse dienen könne, gibt es im Odenwald genug: Etwa die Burgruine Freienstein (Beerfelden/Gammelsbach), die Burg Breuberg oder die Schlösser Erbach und Fürstenau (Michelstadt/Steinbach).

Die Kurzkrimis dürfen maximal eine Länge von 9000 Zeichen (inclusive aller Leerzeichen) haben. Der Text darf zuvor nicht veröffentlicht worden und muss frei von Rechten Dritter sein. Mit einzureichen ist eine Einverständniserklärung zur Veröffentlichung des Werkes.

Wie auch in den vergangenen Jahren werden ein Erwachsenen- und ein Jugend-Schreibwettbewerb ausgelobt. Beim Jugend-Schreibwettbewerb dürfen die Autoren, die in den Altersstufen 11 bis 12, 13 bis 15 und 16 bis 17 Jahren aufgeteilt werden, auch eine Fantasie-Geschichte schreiben. Jedoch müssen auch hier Burgen und Schlösser im Mittelpunkt stehen. Einsendeschluss ist der 31. März 2018.

Jeder Autor darf nur einen Kurz-Krimi einreichen, alle Wettbewerbsbeiträge müssen als Dateien im Format MS-Word zusammen mit Name, Geburtsdatum, Anschrift und Telefon-Nummer per E-Mail an krimi@odenwaldkreis.de beziehungsweise bei der Teilnahme am Jugend-Schreibwettbewerb an junior-krimi@odenwaldkreis.de geschickt werden.

Alternativ können die Texte auch auf CD-Rom per Post eingereicht werden: Kreisausschuss des Odenwaldkreises, Kulturmanagement, Kennwort: Krimi-Schreibwettbewerb beziehungsweise Junior-Schreibwettbewerb, Michelstädter Straße 12, 64711 Erbach.

Die Preisträger werden im Rahmen der Siegerehrung bekannt gegeben, die voraussichtlich im Herbst 2018 stattfinden wird.

Info: www.odenwaldkreis.de (Rubrik Aktuelles). Auskünfte gibt auch Ute Naas vom Kulturmanagement des Odenwaldkreises unter Telefon (0 60 62) 70.217 oder per E-Mail an u.naas@odenwaldkreis.de