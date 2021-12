Von Felix Hüll

Oberzent. Schwer zu sagen, welche Farben den Kindern sofort ins Auge fallen: Ist es Weiß? Rot? Flackerndes Blau? Sie wissen natürlich, dass der Nikolaus erwartet wird. Aber wenn dieser Mann mit weißem Bart und weißer Maske dann leibhaftig vor ihnen steht, sich vornüberbeugt oder in die Hocke geht, ist das doch noch einmal etwas anderes. In jedem Fall ein Anlass, die Augen ganz weit aufzumachen.

So sieht das aus, wenn der Sensbacher Nikolaus in seinen schicken roten Schlitten mit 240 „RS“ – Rentierstärken – einsteigt. Foto: Felix Hüll

So wie Mathilda: Der Mann im Rotgewand mit weißem Besatz hat den Klingelknopf gedrückt. Die Tür öffnet sich. Erst bleibt das Mädchen bei Mutter Christine stehen. Scheu betrachtet es die Erscheinung. "Ho Ho Ho, ich bin Nikolaus. Und Du? Warst Du auch wirklich brav? Du möchtest gern einen Schokoladennikolaus, hab ich gehört?" Der Weißbart holt langsam eine eigene kleine Kopie von sich aus seinem Gewand hervor. Er hält das Geschenk dem Mädchen hin. Da löst sich die Anspannung etwas, die weit aufgerissenen Augen werden wieder schmaler, und ein Lächeln breitet sich auf dem Gesichtchen aus: "Danke!", sagt’s und strahlt ihren Nikolaus an. Es ist der erste überhaupt, den das 20 Monate alte Mädchen bewusst wahrnimmt.

Der Förderverein der Sensbachtaler Abteilung in der Freiwilligen Feuerwehr Oberzent hat 2020 schon einmal mit dem Feuerwehrauto den Nikolaus zu den Kindern in Ober- und Untersensbach sowie Hebstahl gefahren. Da war Mathilde aber noch zu klein, um ein Schokogeschenk entgegennehmen zu können.

"Wir haben uns auch dieses Jahr gedacht: Durch Corona ist so viel liegen geblieben. Da wollten wir den Kindern wenigstens dieses Highlight bieten", erklärt Robin Herr. Er ist zweiter Vorsitzender des Feuerwehrfördervereins und begleitet den Nikolaus, der eigentlich Marcel Schäfer heißt. Der Sensbachtaler Wehrführer lenkt selbst seinen "Schlitten" mit 240 "RS" – Rentierstärken – wenn auch kein einziges Fellwesen vor das Löschfahrzeug LF 10 TGM1S.250 gespannt ist.

Nach anfänglicher furchtsamer Zurückhaltung gewöhnen sich die Kleinen der Familien Kore und Johe auf den Armen von Mama und Papa an die Nähe des fremden Mannes mit Maske, Bart und Schokogeschenk. Foto: Felix Hüll

36 angemeldete Kinder werden Marcel Schäfer und Robin Herr als "Knecht Ruprecht" in original hessischer Feuerwehrarbeitskleidung zwischen 16.30 und 17.48 Uhr im Oberzenter Ortsteil an diesem Nikolaustag anfahren. "So Aktionen gibt’s auch in Beerfelden, Rothenberg oder Finkenbach", sagt Marcel Schäfer. Auf einem Lehrgang hat er vom Neckarsteinacher Kameraden gehört, dass dort eine ähnliche Tour durch Feuerwehrmänner nicht möglich war. In Oberzent brauchen keine Eltern auszuhelfen, hier können Wehrführer Schäfer und Fördervereinsvize Herr ihre Tour absolvieren. Erst bläst das LF 10 weißen Auspuffrauch in die blaue Abendstunde. Später kündigt in kompletter Dunkelheit das Blaulicht an, dass da etwas Ungewöhnliches vor dem Haus hält und die Kinder zur Tür kommen sollen.

Noch bevor ihr Blick auf die Respekt erheischenden 1,86 Meter Körpergröße von Marcel Schäfer fällt, zieht sie das 12,4 Tonnen schwere Feuerwehrauto mit dem Blaublinker und den ringsum eingeschalteten Scheinwerfern auf sich.

"Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, und bis zum nächsten Jahr!" verabschiedet sich der Nikolaus und lässt jedes Mal zufrieden drein blickende Mädchen und Jungen zurück – in drei Fällen auch erleichtert nach erfolgreichem Aufsagen eines Gedichts. Versonnen blicken Eltern auf ihre Smartphones, auf denen der Besuch reaktionsschnell mit dem Handy festgehalten worden ist.