Bürgermeister Christian Kehrer (Mitte) mit Lebensgefährtin Marte und Claus Weyrauch bei der Vereidigung am Freitag. Foto: Renate Zimmer

Von Renate Zimmer

Beerfelden/Oberzent. Ab dem ersten Juli hat die neue Stadt Oberzent ihren ersten Bürgermeister. Am Freitagabend wurde Christian Kehrer (42) in einer Veranstaltung in der Alten Turnhalle Beerfelden vereidigt.

Kehrers Amtseinführung und die der neuen ehrenamtlichen Stadträtin Jutta Haas waren die Tagesordnungspunkte der zweiten Stadtverordnetenversammlung der "modernsten Stadt Hessens" - so bezeichnet vom Stadtverordnetenvorsteher Claus Weyrauch, der die Veranstaltung leitete und humorvoll moderierte.

Weyrauch skizzierte Kehrers berufliche Laufbahn, der sich ursprünglich - seit 2001 - "um die Rothenberger Kasse gekümmert" hat. Dann leitete er den KommunalServiceOberzent (KSO) und übernahm im Oktober 2016 die Position des Projektleiters der Gemeindefusion. Als letzter Kandidat stieg er in den Wahlkampf für die Position des neuen Bürgermeisters ein und gewann bei der Stichwahl am 27. Mai mit 52,8 Prozent gegen Erik Kadesch.

Egon Scheuermann, früherer Bürgermeister von Sensbachtal und bisheriger Staatsbeauftragter für Oberzent, verabschiedete sich, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass die Gemeindefusion "der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Richtung" gewesen sei.

Die erfolgreiche Fusion zur neuen Stadt war auch Thema bei den zahlreichen Grußworten. Der Landtagsabgeordnete Rüdiger Holschuh wies darauf hin, dass in Wiesbaden, im Gegensatz zu vorher, "Oberzent" nun durchaus ein Begriff sei.

Und Landrat Frank Matiaske hob wieder die Einzigartigkeit des Prozesses hervor sowie die "beeindruckende Auswahl" von sieben Bewerbern für das Bürgermeisteramt. Er lobte den "fairen und sachlichen Wahlkampf" und drückte seine Überzeugung aus, dass das vom Zukunftsforscher Matthias Horx entwickelte Konzept der "progressiven Provinz" auf Oberzent zutrifft.

Die Antrittsrede des neuen Bürgermeisters war geprägt von entwaffnender Offenheit gepaart mit Optimismus für die Zukunft. Er werde hineinwachsen müssen in sein Amt, bekannte Kehrer und listete die anstehenden Probleme auf, unter anderem ein noch fehlendes Stadtentwicklungskonzept.

Dem gegenüber stellte er die Stärken der Region, wie zum Beispiel die vielen teilweise international vernetzten Betriebe. "Wir haben Ideen, wir haben Mut zu Veränderung und viele engagierte Menschen", sagte er und beschloss seine Rede mit dem Aufruf: "Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wer, wenn nicht wir?"

Er wurde belohnt mit rauschendem Beifall aus dem voll besetzten Saal. Mit der musikalischen Umrahmung durch eine Gruppe der Musikschule Berg und dem anschließendem Umtrunk hatte die Veranstaltung durchaus den Charakter eines gelungenen Festakts.