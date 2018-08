Mit Frauchen Marion Koch an der Seite hält Hütehund Carlos eine Stunde still, während Hundefriseurin Violetta Stadler (r.) sein Fell bürstet, ausdünnt, entfilzt und die Spitzen schneidet. Foto: Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Oberzent-Kortelshütte. Anfangs hatte "Carlos" regelrecht Panik, wenn "Frauchen" Marion Koch mit ihm zur Hundefriseurin kam. Inzwischen springt der vierjährige polnische Niederungshütehund-Rüde freiwillig und ganz selbstverständlich auf den Friseurtisch. "Die Hunde merken schnell, dass ihnen hier nichts zuleide getan wird und dass ihnen das gut tut, was ich mit ihnen mache", sagt Hundefriseurin Violetta Stadler aus Oberzent-Kortelshütte, die Hunde, Herrchen und Frauchen aus der ganzen Region zu ihren Kunden zählt, "deshalb lassen sie es sich in der Regel problemlos gefallen."

Zumal, wenn die Bezugspersonen dabei anwesend sind. Viele Hundefriseure schickten die Besitzer während der Behandlung fort, weiß Stadler. Sie hingegen habe die Erfahrung gemacht, dass deren Anwesenheit die Sache für die Hunde deutlich stressfreier mache. "Carlos würde ohne mich nicht bleiben", ist Marion Koch überzeugt.

Im grünen Kittel steht sie neben ihrem Vierbeiner, redet ihm gut zu und verabreicht Streicheleinheiten, während Violetta Stadler dem langhaarigen polnischen Hütehund das Fell bürstet, ausdünnt, entfilzt und die Spitzen schneidet. Der lässt alles mit großer Geduld über sich ergehen.

Seit 18 Jahren arbeitet Violetta Stadler als Hundefriseurin. Anfangs hatte die gelernte Tierarzthelferin eine mobile Praxis, pflegte die Hunde bei ihren Kunden zu Hause. Dann richtete sie sich entsprechende Räume im eigenen Haus der Familie in Kortelshütte ein: "Das ist superpraktisch - als Mutter von drei Kindern." Bevor sie sich selbständig machte, absolvierte sie noch eine spezielle Ausbildung bei einem Hundeverband, der die Standards für das Aussehen der jeweiligen Rassen vorgibt. Doch stellt Stadler in ihrer Praxis die Pflege und das Wohlbefinden der Hunde in den Vordergrund und, "dass die Besitzer gut mit dem Fell zurechtkommen".

Warum Stadler sich für den Beruf der Hundefriseurin entschieden hat? "Weil ich total gern mit Tieren arbeite", sagt sie, "besonders mit Hunden". Jeder sei anders, habe seinen eigenen Charakter, das mache die Sache so interessant. Darüber hinaus könne sie einiges von dem anwenden, was sie als Tierarzthelferin gelernt hat. So behandelt sie die Tiere bei Bedarf auch physiotherapeutisch und osteopathisch. "Ich kann auch erkennen, wann ein Tier zum Tierarzt sollte", sagt sie.

Voraussetzungen seien ein stets liebevoller, ruhiger Umgang mit dem Tier und die Sprache der Hunde zu verstehen. "Man spürt, ob ein Hund ängstlich ist oder bereit zu beißen", erläutert Stadler. Dann gelte es, auf die Signale entsprechend einzugehen.

Die allermeisten Hunde seien friedlich bei der Pflege. Und wenn doch mal einer nach ihrer Hand schnappt, "dann muss man ihm auch mal die Schnauze zubinden oder ihm einen Maulkorb anziehen". Wichtig sei, dass die Tiere ihre Spielregeln lernten, sagt Stadler. "Sie müssen wissen, dass das hier mein Reich ist und dass ich bestimme, wann wir fertig sind. Das akzeptieren sie auch." Falls nicht, gibt es auch schon mal einen "Anraunzer". "Ich habe keine Angst vor Hunden", lacht Stadler, "auch wenn sie mal die Zähne zeigen."

Etwas anders sieht die Sache bei der Behandlung von Langhaarkatzen aus, die ebenfalls zu ihren Kunden gehören. "Da muss man sehr schnell arbeiten, die sind äußerst ungeduldig", lautet ihre Erfahrung. Und wenn der eine oder andere Stubentiger sich die Fellpflege partout nicht gefallen lassen will, "dann muss er in Narkose beim Tierarzt geschoren werden".

Hütehund Carlos hat die einstündige Pflegeprozedur inzwischen fast überstanden. Nur die Krallenpflege muss noch sein. Und das Ohrenzupfen. "Das macht man, wenn Haare nach innen ins Ohr wachsen." Dann gibt es ein paar Leckerli von Violetta Stadler fürs brave Stillhalten, "damit er mich in guter Erinnerung behält". Mit feschem Sommerschnitt trollt Carlos sich vom Friseurtisch. Bis in fünf Wochen. Dann darf sogar gebadet werden.