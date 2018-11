Oberzent. (rnz) Auf dem Grundstück der Seniorenresidenz Hedwig Henneböhl ist mit mehr als 250 Gästen die Grundsteinlegung der allgemein zugänglichen Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis und der neuen Räumlichkeiten für die Mobile Pflege Oberzent vollzogen worden.

In zwei Jahren - wenn möglich, früher - sollen die Räume bezugsfertig sein. Bislang gibt es aber noch keine konkrete Entscheidung über die Vermietung an Ärzte. Die Vorsitzende des Stiftungsvorstandes der Pflegestiftung Odenwald aus Erbach, Annegret Hoffmann, hielt eine Ansprache.

Vollzogen wurde die Grundsteinlegung mit Versenken einer Zeitkapsel, in der eine Urkunde, eine aktuelle Tageszeitung sowie ein Flyer über die Angebote des Pflegezentrum-Unternehmens verstaut wurden. Den ausbetonierte Grundsteinschacht verschlossen die Arbeiter mit einer gravierten Sandsteinplatte.

Im Oktober 2013 war die stationäre Pflegeeinrichtung in der Seniorenresidenz Hedwig Henneböhl mit 106 Pflegeplätzen eröffnet worden. Weil eine derartige Einrichtung eine hausärztliche Versorgung garantiert nachweisen muss, wandte sich der Betreiber an die damalige Stadt Beerfelden. Da anderweitige Ansiedlungen von Ärzten dann nicht konkret absehbar erfolgten, sei das Projekt beim Haus Henneböhl als allgemeinzugängliche Hausärztliche Gemeinschaftspraxis gestartet worden. Pflegedienstleiterin Angela Scheil freut sich, dass sich die Versorgung in Oberzent inzwischen stabilisierte. Ihren Angaben nach arbeite man mit allen Ärzten und mit der Apotheke "sehr gut" zusammen.