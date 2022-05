Oberzent. (pol/rl) Am Samstag kam es in Rothenberg und Marbach zu zwei Unfällen, bei denen Motorradfahrer teilweise schwer verletzt wurden.

Gegen 16.20 Uhr war ein 26-Jähriger aus dem Hohenlohekreis mit seinem Motorrad auf der Landesstraße L3410 von Rothenberg in Richtung Beerfelden. Nach dem Überholen eines Autos geriet die Maschine ins Straucheln und der Fahrer stürzte. Das Motorrad kollidierte mit einem weiteren Auto, dessen Fahrer aber unverletzt blieb. Es entstand rund 5000 Euro Sachschaden.

Wenig später war ein 21-Jähriger aus dem Kreis Heidelberg gegen 17.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Bundesstraße B460 und der Straße "Marbach" am gleichnamigen Stausee unterwegs. Hier kam der Biker aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte fast ungebremst gegen ein Gebäude der dortigen Wasserbehörde.

Der 21-Jährige kam mit schweren Verletzungen umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sowohl am Motorrad als auch am Gebäude der Behörde entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.