Von Felix Hüll

Oberzent. Die ehemaligen vier Gemeinden der Stadt Oberzent - Beerfelden, Rothenberg, Sensbachtal und Hesseneck - zählen auch bei der hessischen Landtagswahl 2018 zum Wahlkreis 53 Odenwald. Hier stehen wie im benachbarten Hirschhorn (Wahlkreis 55 Bergstraße II) ebenfalls sechs Personen als Direktkandidaten zur Wahl. Für die Zweitstimme können die Bürger im Odenwaldkreis unter 23 Listenvorschlägen auswählen.

Sandra Funken (CDU). Foto: privat

Als Nachfolgerin der 2013 direkt gewählten CDU-Angeordneten Judith Lannert bewirbt sich für die CDU ihre Büroleiterin Sandra Funken. Die 37-jährige Verwaltungsfachwirtin ist Geschäftsführerin des CDU-Kreisverbandes Odenwald, Odenwälder Kreistagsabgeordnete und gehört der Stadtverordnetenversammlung von Michelstadt an. Sie ist Mutter zweier Kinder, verheiratet, und evangelisch.

Rüdiger Holschuh (SPD). Foto: privat

Der 1967 in Eberbach geborene und aus Beerfelden stammende SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Holschuh (51) ist ebenfalls gelernter Verwaltungsfachwirt. Er ist in Gammelsbach aufgewachsen, trat 1989 in die Stadtverwaltung von Beerfelden ein und gehört dem Wiesbadener Landtag seit 2013 an. Holschuh ist seit 2003 Vorsitzender des Odenwälder Kreistages, dem er seit 1996 angehört. Er war auch SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzender. Im Landtag ist Holschuh Mitglied der Ausschüsse für Inneres, Wirtschaft und im Unterausschuss Datenschutz sowie in der Landespersonalkommission. Holschuh gehört als einstmaliges ÖTV-Mitglied der Gewerkschaft Verdi an. Holschuh ist verheiratet.

Frank Diefenbach (B 90/Grüne). Foto: privat

Für Bündnis 90/Die Grünen kandidiert der Michelstadter Gymnasiallehrer Frank Diefenbach. Der 48-Jährige ist in Michelstadt auch Stadtverordneter. Auf der grünen Landesliste befindet sich Diefenbach auf Platz 28. In Michelstadt ist Diefenbach Sprecher der örtlichen Grünen und engagiert sich parteiintern in verschiedenen grünen Arbeitsgruppen auf hessischer Landes- sowie Bundesebene.

Anton Stortchilov (Linke). Foto: privat

Ebenfalls parteiintern engagiert ist der Kandidat der Linken, Anton Stortchilov. Der 32-Jährige ist 1996 in Moskau geboren. Als Kontingentflüchtling kam er 1995 nach Deutschland und mit 16 Jahren in den Odenwald. Stortchilov machte 2007 Abitur und studierte Geschichte, Politik und Jura in Mainz und Frankfurt. Er arbeitete für den hessischen Landtagsabgeordneten der Linken, Hermann Schaus (Wahlkreis Hochtaunus/Bad Homburg). Stortchilov ist Schatzmeister und Wahlkampfleiter der Linken im Odenwaldkreis. Er ist ledig und hat keine Kinder.

Moritz Promny (FDP). Foto: privat

Drei Söhne hingegen hat der FDP-Bewerber Moritz Promny (37), stellvertretender Landesvorsitzender seiner Partei sowie Kreisvorsitzender der FDP im Odenwaldkreis. Am Tag nach der Landtagswahl wird Promny seinen 38. Geburtstag feiern. Der in Michelstadt aufgewachsene Jurist ist seit zehn Jahren aktiv als Unternehmer in der Baubranche. Verheiratet ist er mit einer Britin.

Karl-Ludwig Kunstein. Foto: privat

Karl-Ludwig Kunstein kandidiert für die AfD. Der 67-jährige Bergmannssohn aus Goslar kam vor zehn Jahren in den Odenwald. Er ist als Diplom-Ökonom selbstständiger Energie- und Verbraucherberater. Mitglied in seiner Partei ist er seit 2013. Er ist Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag. Auf seiner Homepage gibt Kunstein an, dass er als "gläubiger Christ" 1990 aus der evangelischen Kirche ausgetreten sei. Er ist geschieden und hat eine 20-jährige Tochter.

Info: Die hessiche Landtagswahl ist kommenden Sonntag, 28. Oktober. Während die Direktmandate vergleichsweise früh feststehen, werden aussagekräftige Ergebnisse über via Landesliste in den Landtag einziehenden Abgeordneten erst für späten Sonntag-Abend/Montag erwartet.