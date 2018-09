Oberzent-Beerfelden. Am Montag, 1. Oktober, beginnen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Beerfelden, teilt Hessen Mobil mit. Die Gesamtmaßnahme betrifft die Strecke zwischen der Einmündung der L3410 in die Beerfeldener Straße, östlich außerhalb Beerfeldens, und der Einmündung der Mümlingstraße in die B45 im Ortszentrum. Für die Arbeiten wird die Straße teils voll gesperrt.

2018 werden zunächst zwei Abschnitte der Gesamtmaßnahme begonnen. Die restlichen Bauabschnitte erfolgen 2019.

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt werden in den hessischen Herbstferien 2018 unter Vollsperrung durchgeführt. Sie beginnen am Montag, 1. Oktober, und dauern voraussichtlich bis einschließlich Samstag, 13. Oktober, an. Der Streckenabschnitt betrifft die freie Strecke südwestlich von Beerfelden, beginnend an der Einmündung der L 3410/L 3119 bis kurz nach der Ortseinfahrt Beerfelden.

Die Umleitung während der Vollsperrung verläuft ab Beerfelden über die L 3120 Richtung Airlenbach, von dort auf die K 32 (Obere Ortsstraße) Richtung Finkenbach zurück auf die L 3119. Voraussichtlich ab 15. Oktober beginnen die Arbeiten im nächsten Abschnitt zwischen B 45 und der Einmündung Herrweg.

Info: www.mobil.hessen.de