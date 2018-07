Eberbach. (cum) Der bisherige Vögele-Markt im Einkaufszentrum am Neuen Weg Nord in Eberbach zu "Miller & Monroe". Die Filiale wurde zusammen mit 200 anderen Vögele-Geschäften in Deutschland von der niederländischen Einzelhandelskette übernommen.

Am Samstag, 18. August, ist für Vögele in Eberbach der letzte Tag. Dann wird eine Woche umgebaut. Am Samstag, 25. August, wird das Modegeschäft unter neuem Namen mit neuer Kollektion und neuem Konzept wiedereröffnet.

Neben Kleidung von 20 Modemarken sollen dann auch Accessoires, Lifestyle-Produkte und Einrichtungsgegenstände wie kleine Möbel, Vasen und Teppiche angeboten werden. Die sieben bisher in der Filiale angestellten Mitarbeiter werden vom neuen Eigentümer alle übernommen.