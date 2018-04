Dr. med. Gudrun Keppler (2.v.l.) mit ihrem Partner Holger Schumacher (Mitte) und den drei medizinischen Fachangestellten (v.l.) Sonja Blaumann, Christine Bassing und Gudrun Schölch an der Anmeldung der Praxis "mu-medizinuptodate" in der Neckarstraße 11 (Rosenturmquartier). Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Das Team in der Arztpraxis "Mu-Medizinuptodate" in der Neckarstraße 11 ist jetzt komplett. Im August 2017 hat Holger Schumacher die 200-Quadratmeter-Praxis im Rosenturmquartier gegründet, seit April ist seine Partnerin Dr. med. Gudrun Keppler mit an Bord. Sie haben eine Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) gegründet - früher Gemeinschaftspraxis genannt.

Keppler ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, Naturheilverfahren, Akupunktur, Intensiv-, Notfall- und Palliativmedizin. Sie lebt in Heidelberg, ist jedoch in Eberbach keine Unbekannte. Seit 16 Jahren ist sie bereits als aktive Notärztin, unter anderem am Standort Eberbach, tätig und hat damit geholfen, dass die notärztliche Versorgung an den Wochenenden gesichert ist. "Den Notarztstandort werde ich weiter unterstützen", verspricht sie, denn sie ist "gerne Ärztin und auch gerne Notärztin".

Grafik der Hausärzte in Baden-Württemberg (Stand: März 2018) mit Anzahl der offenen Arztsitze (grün). Die roten Flächen sind für weitere Niederlassungen gesperrt. Stand April hat Eberbach Bedarf von 3,5. Grafik: KV/Repro

An ihrem ersten "spannenden und aufregenden" Arbeitstag in der neuen Praxis am Dienstag gab es auch gleich einen herzlichen Antrittsbesuch von Heinz Müller und Harald Neuer vom DRK Rettungsdienst. "Wir haben jahrelang zusammengearbeitet, waren und sind ein gutes Team", bestätigen alle drei.

Eberbach und die Bürger sind Keppler in den Jahren ans Herz gewachsen: "Es ist ein charmantes Städtchen." Wie sie erklärt, sind die niedergelassenen Ärzte im Stauferstädtchen ausgelastet, "wenn mal ein Arzt ausfällt, haben viele Patienten Panik und wissen nicht, was sie machen sollen". Da es zu wenig Ärzte gibt, "nimmt auch die Beanspruchung der Notärzte am Wochenende und in der Notfallpraxis zu".

In Heidelberg etwa gibt es Keppler zufolge zu viele Ärzte, deshalb "sollte man sich dort niederlassen, wo man gebraucht wird". Eine bereits bestehende Praxis zu übernehmen kam für Keppler und Schumacher nicht in Frage. "Es sollte schon alles modern und zeitgemäß sein - und ein bisschen hübsch will ich es bei der Arbeit auch haben."

Gudrun Keppler hat ihr Studium der Humanmedizin an der Universität Heidelberg abgeschlossen. Nach der Ausbildung zur Anästhesistin und Intensivmedizinerin am Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall hat sie eine zweieinhalbjährige Weiterbildung für Allgemeinmedizin in der Praxis bei Schäfer/Lamers in Heidelberg absolviert. Seit 2011 ist sie Oberärztin an der GRN-Klinik Eberbach in der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin. Sie hat eine vollständige Weiterbildung für spezielle Schmerztherapie am Schmerztherapiezentrum Mannheim und an der GRN Klinik Eberbach absolviert sowie eine Ausbildung zur Palliativmedizinerin am Juliusspital Würzburg.

Sie war in der speziellen ambulanten Palliativ-Versorgung des Palliativ-Netzwerkes Rhein-Neckar tätig und hat ein Studium der Naturheilverfahren an der TU München abgeschlossen. Seit 2002 ist sie aktive Notärztin, unter anderem am Notarztstandort Eberbach. Sie hat die Qualifikationen "Leitende Notärztin" und "Intensivtransport (DIVI)". Sie ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin und in der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Notärzte.

Ihre besonderen Kompetenzen: allgemeinmedizinische und hausärztliche Betreuung, DMP (KHK, Diabetes mellitus, COPD, Asthma), Gesundheitsuntersuchung - Checkup 35, Hautkrebsscreening, psychosomatische Grundversorgung, Sonografie, Herz-Kreislauferkrankungen, POCT-Labor (Notfalllabor), Ergometrie, Holter-EKG, Langzeit-Blutdruck-Messung, ABI-Messungen, Lungen-/Atemwegserkrankungen, Spirometrie, Schilddrüsenerkrankungen, Schmerztherapie, Palliativmedizin, Naturheilverfahren, Akupunktur, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Impfmanagement und Narkosevorbereitung.

Zum Arztteam Keppler/Schumacher gehören die drei medizinische Fachangestellten Sonja Blaumann, Christine Bassing und Gudrun Schölch. Sehr gut angenommen werde die Möglichkeit, Termine online zu vereinbaren.

Und wenn man Keppler nach ihrer Freizeit fragt, lacht sie nur und wiederholt: "Ich bin gerne Ärztin, und auch gerne Notärztin - wobei Letzteres manchmal auch anstrengend und belastend sein kann".

Info: Termine und Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 8.30 bis 11.30 Uhr nach Vereinbarung, 11.30 bis 13 Uhr Notfälle ohne Anmeldung; montags, dienstags und donnerstags 15 bis 17 Uhr sowie freitags nach Vereinbarung. Allgemeines Praxis-Telefon: 06271/857-330, Termintelefon: 06271/857-3344, Rezept bestellen: 06271/857-3399. Infos und Termine unter: www.medizinuptodate.de