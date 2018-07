Dem Trend zur Feuerbestattung folgt die neue Friedhofskonzeption am Eberbacher Zentralfriedhof. An dieser Stelle soll als Erstes Raum geschaffen werden, um Urnen unter Bäumen zu beerdigen. Fotos: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Alternative Bestattungsmöglichkeiten lassen auf dem städtischen Zentralfriedhof noch ein Weilchen länger auf sich warten. Der erste Schritt zur entsprechenden Umgestaltung von Flächen, der eigentlich in diesem Jahr getan werden sollte, verschiebt sich ins kommende Jahr. Das zugrunde liegende Friedhofskonzept sieht vor, die am Ohrsberghang gelegene Begräbnisstätte bis 2019 auch für neue Bestattungsformen zu öffnen und dafür insgesamt drei Teilbereiche in den Feldern 16,17,18 und 7 in jährlicher Abfolge neu anzulegen. Der Einstieg in den Feldern 16/18 im nordöstlichen Höhenbereich der Anlage, wo man Urnen künftig unter Bäumen bestatten kann, hat "zeitlich nicht geklappt", lässt Stadtbaumeister Steffen Koch auf Nachfrage wissen. Die 85.000 Euro, die sich die Stadt diese erste Maßnahme wird kosten lassen, sind aber schon abrufbar. 235.000 Euro müssen insgesamt für die Umgestaltung aufgewendet werden.

"Man muss jetzt gucken, wie man die Flächen nach und nach frei bekommt", deutet Koch an, wie zu verfahren ist. Soeben hat die Stadt auf dem Wege einer Bekanntmachung wieder auf den Ablauf von Liegezeiten hingewiesen und Angehörige bis Jahresende zur Räumung dieser Grabstätten aufgefordert. Etliche liegen in den betreffenden Arealen. "Die Stadt beabsichtigt, diese neu zu belegen", heißt es dazu. Die Aufforderung erstreckt sich auch auf Gräber, deren Nutzungsrecht schon vor längerer Zeit erloschen ist. Und im Feld 17 mit seinen Urnenreihengräbern, die mit 15-jähriger Ruhefrist 2002 angelegt wurden, kündigt die Stadt eine Räumung ihrerseits an.

Obwohl zwischen zahlreichen Grabplätzen auf dem Eberbacher Hauptfriedhof schon seit längerem Lücken klaffen und sich zwischen einzelne Gräber inzwischen ausgedehnte Rasenflächen schieben, wird es sich vermutlich nicht vermeiden lassen, "das eine oder andere bestehende Grab in das neue Konzept mit einzustricken", ist Steffen Koch realistisch. Im Hauruckverfahren wird die Umgestaltung dieser zentralen letzten Ruhestätte am Ort jedenfalls nicht vonstatten gehen. "Wenn die Leute an einem Grab emotional sehr hängen, wird schon flexibel reagiert und Rücksicht genommen". Wo Grabstätten dagegen schon jahrelang verwildert sind und sich auf Räumungsaufrufe der Friedhofsverwaltung keine Angehörigen mehr melden, werde man zur Tat schreiten und die Fläche freiräumen.

Was in Ergänzung konventioneller Bestattungsformen zu erwarten ist? Zunächst die planerisch offenbar noch nicht zur Gänze entwickelte Urnenbestattung unter Bäumen. Angehörige haben hier die Möglichkeit, die Urne nach der Feuerbestattung im Umfeld eines Baums zu beerdigen und die Stelle mit einem kleinen Gedenkstein zu versehen. Im Feld 7 am südöstlichen Rand des Friedhofs sollen ebenfalls nach 2018 Urnenbestattungen unter Staudenpflanzungen mit Wiesencharakter möglich sein: anonym. Und im Feld 12 am nordwestlichen Rand sind es gärtnerisch gepflegte Staudenflächen, die nach 2019 Urnen mit der Asche der Verblichenen aufnehmen werden. Ebenfalls im Gestaltungskonzept enthalten ist, die teils steilen Wege am Hang besser zugänglich zu machen, Sitzgelegenheiten für die Besucher zu schaffen und gestalterische Akzente zu setzen.