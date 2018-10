Neckarsteinach. (iz) Eine schwierige Entscheidung steht an. Es geht um den Bebauungsplan "Östlich der Galgenhohl", um ein etwa 7000 Quadratmeter großes mögliches Baugebiet am östlichen Ende von Neckarsteinach. Eine erfolgreiche Normenkontrollklage hatte dieses Baugebiet 2017 gestoppt. Heute, Montag 1. Oktober, beschäftigen sich die Stadtverordneten in ihrer Sitzung ab 19 Uhr u. a. mit dem Thema.

Seit vielen Jahren ist dieses Gebiet als Bauland im Gespräch. Naturschützer aber wehren sich vehement gegen eine Bebauung gewehrt, weil das Gebiet Teil einer Streuobstwiese ist, in der seltene Tiere leben. Trotz aller Widerstände hatte die Stadt 2014 einen Bebauungsplan für neun Grundstücke beschlossen. Doch kaum war dieser Beschluss bei Gegenstimmen der Grünen gefasst, ging beim hessischen Verwaltungsgericht eine Normenkontrollklage dagegen ein. Sie hatte Erfolg.

"Der Bebauungsplan ist unwirksam", heißt es in der 40-seitigen Begründung. Die Stadt muss die festgestellten Mängel beseitigen oder den ganzen Bebauungsplan aufgeben. Die Mängel-Arbeit würde bis zu fünf Jahre dauern und die Stadt bis zu 50.000 Euro kosten. Ein solcher Aufwand lohne sich nur, wenn man mit der Neuaufstellung gleich ein größeres Gelände überplanen würde. Deshalb sollte man versuchen, einen Investor dafür zu interessieren. Laut Bürgermeister Herold Pfeifer hat die Klägerin angekündigt, dass sie erneut eine Normenkontrollklage einreichen würde. Sie will eine Bebauung des Geländes verhindern.

Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses ärgert, dass eine einzige Person den Willen des Parlaments verhindere und dass leicht bebaubares Gelände genutzt werden könnte, Wohnungsnot zu vermindern. Jetzt soll eine neue Bedarfsermittlung erfolgen und im Flächennutzungsplan nach weiteren Bauflächen gesucht werden.

So lange sollte eine Neubearbeitung des abgelehnten Bebauungsplans ruhen.