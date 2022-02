Von Josie Holderbach

Neckar-Odenwald-Kreis. Beim Insektensterben steht häufig die Honigbiene im Rampenlicht. Ein Schattendasein fristen dagegen die Wildbienen, die ebenfalls die für den Menschen so wichtige Bestäubungsarbeit übernehmen. Von rund 570 heimischen Wildbienenarten in Deutschland steht die Hälfte auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Das möchte die Umweltakademie Baden-Württemberg ändern. Sie möchte das Augenmerk der Menschen auf diese kleinen Lebewesen richten. Zu diesem Zweck kürte sie nun gemeinsam mit anderen Initiativen zum zehnten Mal die "Wildbiene des Jahres". Der Titel ging diesmal an die Rainfarn-Maskenbiene.

Hintergrund > Allgemeines: Die Rainfarn-Maskenbiene wurde dieses Jahr zum zehnten Mal als Wildbiene des Jahres gewählt. Sie ist eine von 39 Maskenbienenarten. Ein Merkmal von Maskenbienen ist, dass sie nicht größer als neun Millimeter werden und sie sich einander sehr ähneln. Die Wildbiene des Jahres [+] Lesen Sie mehr > Allgemeines: Die Rainfarn-Maskenbiene wurde dieses Jahr zum zehnten Mal als Wildbiene des Jahres gewählt. Sie ist eine von 39 Maskenbienenarten. Ein Merkmal von Maskenbienen ist, dass sie nicht größer als neun Millimeter werden und sie sich einander sehr ähneln. Die Wildbiene des Jahres ist überwiegend schwarz, hat aber auch weiß gefärbte Körperpartien. > Vorkommen: Sie ist in Teilen Nordafrikas und in den meisten europäischen Ländern beheimatet. Sie lebt auf Trockenstandorten wie Magerrasen, Steinbrüchen, Sand-, Kies- und Lehmgruben. Die Rainfarn-Maskenbiene kann man etwa in Gärten finden, wenn es dort bestimmte Blumen gibt. > Besonderheiten: Die Rainfarn-Maskenbiene sammelt Pollen mit den Mundwerkzeugen und transportiert diese im Kropf zum Nest. Sie bevorzugt beispielsweise – ihrem Namen entsprechend – den Rainfarn oder Margeriten.

Die RNZ hat sich mit dem Imker Benedict Vierneisel aus Rippberg unterhalten, um mehr über diese und andere Wildbienenarten zu erfahren.

Die Lebensweise der Wildbiene unterscheidet sich zum Teil sehr stark von der der Honigbiene. Laut Vierneisel ist die Honigbiene als Staaten bildendes Insekt die einzige Biene, die Honig zum Ernten erzeugt. Dagegen benötigt die Wildbiene nur kleine Mengen an Honig für die Selbstversorgung. Das führt zu einem Verhalten, das sie anfälliger macht für Eingriffe in die Natur. Denn: "Sie hat einen kleineren Flugradius von nur wenigen Hundert Metern", weiß der Rippberger Imker. In ihrem kleinen Einzugsgebiet braucht sie also eine artenreiche Vegetation. Die Honigbiene dagegen fliegt bis zu sieben Kilometer weit, um Nektar und Pollen zu sammeln.

Laut Vierneisel kann jeder seinen Beitrag dazu leisten, das Aussterben der Wildbiene zu verhindern: "Um der Wildbiene vielfältige Nahrungsmöglichkeiten zu gewährleisten, sollte man viele Pflanzenarten anpflanzen." Zudem lohnt es sich, ein Insektenhotel zu bauen. Dazu braucht man kleine Röhren, zum Beispiel aus den getrockneten Zweigen der Forsythie.

Doch noch geschieht zu wenig. "Es ist schwierig, auf das Problem des Aussterbens von Wildbienen aufmerksam zu machen", erklärt der Imker aus Rippberg. "Im Vergleich zur Honigbiene haben die Leute ein geringeres Interesse an Wildbienen. Hierzu trägt die kleinere Größe und die damit geringere Wahrnehmung der Wildbiene bei." Viele Vertreter der Wildbiene bevorzugen ein solitäres Einsiedlerleben und nisten für viele Menschen unbemerkt unter der Erde in Gängen und Bruthöhlen anderer Insekten.

"Dennoch kann man auf das Thema mehr Aufmerksamkeit legen", ist Benedict Vierneisel überzeugt. Als wichtigen Baustein sieht er die frühe Aufklärungsarbeit an Kindergärten und Schulen: "Die Welt der Biene lässt sich auf viele Bereiche übertragen." Darauf setzt auch die Umweltakademie. Sie hält Materialien bereit, die altersgerecht inhaltlich fundiertes Wissen über Wildbienen auf spielerische Art und Weise vermitteln.

Das Männchen einer Rainfarn-Maskenbiene sammelt Blütenpollen. Foto: picture alliance / dpa / NABU Baden-Württemberg

Benedict Vierneisel ist noch ein weiterer Aspekt sehr wichtig. Er möchte den Leuten die Angst vor den Wildbienen nehmen und sie in die Lage versetzen, die verschiedenen Bienenarten zu unterscheiden. Beispielsweise ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von einer Wildbiene gestochen wird, viel geringer als bei einer Wespe.

"Es macht Freude und ist spannend, sich auch mit eher unscheinbaren Tier- und Pflanzenarten zu beschäftigen. Wenn wir unser Augenmerk auch auf solche kleinen Lebewesen richten, nehmen wir die gesamte Artenvielfalt bewusster wahr", regt Michael Eick, der die Akademie für Natur- und Umweltschutz leitet, an. "Dieses Bewusstsein ist bedeutsam, um zu erkennen, dass wir alle diese Arten dringend schützen müssen."

Es gelte nach wie vor die Erkenntnis, dass man nur schützen kann, was man auch kennt. Doch die große Artenzahl der Insekten oder selbst nur der Wildbienen alleine in Deutschland, sei vielen schlicht nicht bekannt. "Wenn niemand mehr diese Bienenarten kennt, von denen die Hälfte auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten steht, und sich niemand für sie interessiert, wer soll sie denn dann schützen?", fragt der Biologe.