Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Solange der städtische Haushalt für 2018 noch nicht in trockenen Tüchern ist, können sich die Zahlen aufgrund aktueller Entwicklungen hier und da auch noch verändern. Mit der bislang zweiten sogenannten Ergänzungsliste von Stadtkämmerer Patrick Müller hatte es der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu tun. Unter anderem sorgten die im November aktualisierten Zahlen der Steuerschätzung für Abweichungen vom Planentwurf. Weil der Rat in dieser Sitzung aber auch über Änderungsanträge der Fraktionen zu entscheiden hatte und zusätzliche Ausgaben billigte, darf sich Müller jetzt erneut an die Arbeit machen.

Eberbach muss nach neuestem Stand jetzt mehr Gewerbesteuerumlage bezahlen, aber es fließt im Gegenzug auch mehr Geld über die Schlüsselzuweisungen in die Kassen. Unterm Strich wirkt sich das aber positiv aus: Es darf nun mit einem Plus von 2500 Euro kalkuliert werden. Gravierender wirkt sich die auf über 780.000 Euro angesetzte Verschiebung der Tiefgaragensanierung am Leopoldsplatz ins Jahr 2019 aus. Hier sind im kommenden Jahr bekanntlich nur die Planungen vorgesehen, sodass nun 670.000 Euro weniger veranschlagt werden.

Im sechsstelligen Bereich bewegen sich die Unterschiede auch da, wo es um den Geldabfluss für Investitionen geht. Hier schlägt zu Buche, dass die Anlage des Kunstrasenspielfelds in der Au witterungsbedingt bis Frühjahr 2018 verschoben wurde und der neue Ansatz bei 430.000 ( plus 330.000 ) Euro liegt. Auch der Brückenneubau in Schöllenbach verschiebt sich ins Jahr 2018, hierfür sind 50.000 Euro eingeplant. Und für den Bau zweier Ladesäulen für die Elektromobilität sind 30.000 Euro neu dazugekommen.

Auf diese Maßnahme richtete sich auch einer der fünf von der AGL gestellten Änderungsanträge. Allerdings sahen die Alternativgrünen nur 20.000 Euro dafür vor und wollten die Ladesäulen im Zuge ihrer Sanierung in der Tiefgarage aufstellen. Da die Stadt ihrerseits aber schon entsprechende Förderanträge bei Bund und Land gestellt hatte, wie es in ihrer Stellungnahme heißt, und jetzt auf einen Zuwendungsbescheid im Frühjahr 2018 hofft, zog die AGL diesen Antrag zurück.

Außerdem zurückgezogen wurde der Antrag, für den Einstieg in die Sanierung der Straße zwischen Gaimühle und Unterhöllgrund 100.000 Euro einzustellen. Denn die Stadt legte dar, dass ihr zwar die Verkehrssicherungspflicht für das Sträßchen obliegt und sie sich die Beseitigung von Schlaglöchern im Vorjahr schon 21.000 Euro hat kosten lassen. Dass sie aber weitere Schritte erst nach Rücksprache mit der zuständigen Nachbargemeinde Waldbrunn und nach Abklärung von Fördermöglichkeiten machen werde.

Von der Stadt sozusagen überboten wurde die AGL diesmal mit ihrem Wunsch, 10.000 Euro zur Weiterführung des Energieberichts einzustellen. Dabei handelt es sich um ein Instrument, mit dem sich die Entwicklung von Energieverbräuchen und -kosten in städtischen Liegenschaften kontrollieren lässt. Dies hatte die Fraktion zwar schon vor Jahr und Tag erfolgreich gefordert, aber ohne für sie erkennbare Folgen. Die Verwaltung machte dafür nun die bislang erfolglose Suche nach einem geeigneten Büro verantwortlich. Doch werde man in Kürze in der Lage sein, ein Angebot zu unterbreiten. Für 10.000 Euro sei diese Leistung allerdings nicht zu haben: Die Stadt schlug deshalb ihrerseits noch 5000 Euro drauf. Dies wurde bei drei Gegenstimmen vom Rat so akzeptiert.

Um Energiesparmaßen anschließend auch umsetzen zu können, beantragte die AGL, auch dafür 20.000 Euro einzustellen. Die Verwaltung stimmte zu, der Rat ebenfalls - bei zwei Enthaltungen.

Nicht aufrechterhalten wurde der sowohl von CDU wie von AGL gestellte Antrag, 100.000 Euro zur Vorplanung eines Sanierungsgebiets im Bereich Bahnhofsplatz, Bahnhofstraße West, Turnplatz, Luisen- und Bussemerstraße einzustellen. Beide Fraktionen ließen sich vom Stadtbaumeister davon überzeugen, dass es dieses Sanierungsgebiet erstens bereits gibt, dass sich die Stadt aber für die damit bezweckte Innenstadtbelebung mehr vom ELR-Programm Entwicklung Ländlicher Raum verspreche. Das Thema soll im Frühjahr 2018 auch öffentlich kommuniziert werden.