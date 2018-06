Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es war noch der pure Spaß am Autofahren, am Gas geben, an der Beschleunigung bis hin zum Quietschen der Reifen beim Start. Die "Halbstarken" ließen in der Stadt die Autoräder durchdrehen. Es gehörte sich einfach, dass der Wagen des Vaters nicht leise anfuhr. Es wurde Gummi gegeben. Die jungen Leute kurvten die Bahnhofstraße rauf und runter, um zu sehen und gesehen zu werden. Das war vor 50 Jahren. Es war die Zeit, in der der Motor Sport Club Eberbach gegründet wurde. Viele Mitglieder des MSC Eberbach waren zur Zeit seiner Gründung 1968 nach damaligem Recht noch nicht volljährig.

Viele, die Ende April in jenem Jahr im Hotel Kettenboot zusammenkamen, um einen Motorsportverein zu gründen, hatten mit Auto und Verkehr zu tun oder Benzin im Blut. Künftige TÜV-Ingenieure waren es, Sprösslinge aus Straßenbauer-Familien - oder auch sonst meist junge Leute mit Freude am Autofahren. Chefs und Mitarbeiter eines Eberbacher Autohauses schrieben sich fast geschlossen in die Mitgliederliste ein.

Am Gründungstag zählte der Club schon 19 Mitglieder, genug zum Eintrag als MSCE in das Vereinsregister - beim damaligen Amtsgericht Eberbach. Der Zulauf neuer Mitglieder war groß. 43 waren es bereits nach zwei Monaten. Der Gau Nordbaden des ADAC hat den MSCE im November 1968 als Ortsclub anerkannt: Motorsportclub Eberbach e.V. im ADAC. Ein Jahr nach der Gründung zählte der Kassenwart 87 Mitglieder.

Gleich nach der Gründung lud der MSCE den damaligen amtierenden Deutschen Rallye-Meister Helmut Bein sowie die zweiten und dritten Sieger der Deutschen Rallye-Meisterschaft Gert Raschich und Wolf Biebinger ein. Die erzählten von ihren Rallye-Erlebnissen und erläuterten die Zielsetzung des Deutschen Motorsports. Die erste Orientierungsfahrt fand bereits einen Monat nach der Clubgründung statt. 39 Teams starteten. Im Juni 1968 folgte das erste Automobilturnier, die zweite Orientierungsfahrt mit 78 Teilnehmern rollte im September.

Der MSCE wurde zu einem der aktivsten Vereine im Eberbacher Stadtleben. In den 1970er-Jahren wurden auch Kuckucksmarkt-Rallyes gestartet - unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Hermann Schmeißer. Das schon 1959 erstmals ausgetragene Bergrennen wäre auch ein großes Aufgabenfeld für den MSCE gewesen. Doch für den Einsatz in Neckarwimmersbach blieben nur noch zwei Jahre. 1969 und 1970 unterstützte der Ortsclub den Mannheim-Heidelberger Veranstalter MHSTC als Streckenposten.

Umweltbewusstsein ändert sich

Am Sonntag, 26. April 1970 fand nach 17 Veranstaltungen das letzte Internationale Eberbacher Bergrennen statt. Ein in jüngster Zeit vom MSCE angedachtes Eberbacher Bergrennen-Revival wurde nicht weiter in Angriff genommen. Denn in den Jahrzehnten nach der Clubgründung hat sich ein anderes Umweltbewusstsein eingestellt. Die Behörden überziehen die Motorsportclubs mit Vorschriften und Auflagen.

Zur Gründerzeit kurvte man auf dem staubigen Gelände in der Au unter Kastanien im Slalom um Bierdosen - heute steht dort das Hallenbad. Wenn es nicht im Kleinen in der Au rundging, wurde offiziell am Slalom auf dem Lohrbacher Flugplatz teilgenommen.

Heute gehört der Einsatz der Clubmitglieder auch den Jüngeren. 1998 schon gründete der MSCE eine Jugendgruppe. Das Training der Kleinen auf dem Sportgelände "In der Au" in Eberbach stieß auf Interesse und hatte die Jugendgruppe schlagartig auf bis zu 21 Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren vergrößert.

2000 hat die Kartgruppe des MSCE zum ersten Mal an den Meisterschaftsläufen zur Nordbadischen Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft teilgenommen.

Ein Jahr später gab es ein eigenes Gokart, das den ADAC-Regeln entsprach. Ab diesem Zeitpunkt waren die jungen Fahrer bei den Meisterschaftsläufen im Jugend-Kart-Slalom auch auf den Podestplätzen zu sehen. In den nachfolgenden Jahren wurde der MSCE vom ADAC Nordbaden beauftragt, Meisterschaftsläufe zur Nordbadischen Meisterschaft im Jugend-Kart-Slalom auszurichten. Seit 2006 veranstaltet der MSCE eine eigene Old- und Youngtimer-Rallye: die Eber-Rallye-Classic. Es geht nicht mehr um Geschwindigkeit, sondern um das Zeitgefühl der Teilnehmer. Die Straßenverkehrsordnung ist selbstverständlich einzuhalten. Die zwölfte Rallye wird zum Jubiläumswochenende an diesem Samstag um neun Uhr gestartet. Um fünf am Abend soll das erste Fahrzeug im Ziel sein. Dann folgen die Siegerehrung in der Stadthalle und der große bunte Abend des 50 Jahre alt gewordenen Motorsport Club Eberbach e.V. im ADAC.