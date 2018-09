Von Felix Hüll

Mosbach/Eberbach. Seit dem gestrigen Donnerstag arbeitet Mosbachs Gemeinderat mit I-Pads. Und nur 6 von 35 Ratsmitgliedern wünschen sich weiter Papier statt digitaler Dokumente. Respekt. Willkommen in der Kommunalpolitik 4.0!

Eberbach hat den in Mosbach 2017 begonnenen Prozess bereits mit Ratsbeschluss vom September 2016 gestartet. Am 12. Dezember 2016 wurden die I-Pads ausgegeben, und heute nutzen nur vier von 22 Stadträten nicht die erweiterten Möglichkeiten elektronischer Unterlagenkommunikation.

Damit liegt Eberbach nicht nur mit einem Anteil von 18 Prozent an Anhängern traditioneller, kostenintensiver Papierarbeitsmaterialien vor dem größeren 20-Prozent-Anteil der Mosbacher Gremienmitglieder; die Stadt war auch etwas früher mit dieser Modernisierung zugange - ob’s an der kürzeren Entfernung zu Heidelberg und Wiesloch/Walldorf liegt oder an der Zukunftsbereitschaft der Eberbacher Kommunalpolitiker?