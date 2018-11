Mosbach. (RNZ) In die Alte Mälzerei Mosbach lädt die Sparkasse Neckartal-Odenwald am kommenden Donnerstag, 15. November, ab 19.30 Uhr ein zu einem besonderen Informations- und Unterhaltungsabend ein, der nur für Frauen bestimmt ist. Der Titel lautet "Frauen und Finanzen" mit Valerie Haller und Amelie Fried. Männer haben an diesem Abend keinen Zutritt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Die ZDF-Moderatorin und Börsenexpertin Valerie Haller beleuchtet unter dem Titel "Von Bullen und Bären - die Börse in 1:30" die aktuelle Lage an den Finanzmärkten.

Valerie Haller ist 1970 in München geboren. Sie absolvierte zunächst ein Volontariat bei Radio Xanadu in München, studierte Politikwissenschaft und Journalistik in München und in New York. Sie arbeitete u.a. bei Bloomberg News und im Studio des ZDF in New York. 2000 bis 2007 moderierte Haller bei den heute-Nachrichten Sie ist seitdem Börsenreporterin für das heute-journal. Regelmäßig berichtet sie für das ZDF live von der Frankfurter Börse über die aktuellen Kursentwicklungen. Bis 2011 vertrat Haller zudem Michael Opoczynski beim Wirtschaftsmagazin WISO, bis dies Martin Leutke übernahm.

Den zweiten Teil des Abends gestaltet die TV-Moderatorin und Bestsellerautorin, Amelie Fried. Sie steht für gesellschaftlich relevante Themen rund um Frauen, Familie und Beruf. In Frieds Vortrag "Frauen und Geld - eine komplizierte Beziehung" spornt sie alle Frauen zu mehr Mut und Eigenverantwortung an, wenn es um das Thema Finanzen bzw. Geld geht.

Die 1958 in Ulm geborene Amelie Fried machte ihr Abitur an der Odenwaldschule in Heppenheim. Sie studierte Germanistik, Theaterwissenschaft, Publizistik, Kunstgeschichte, Kommunikationswissenschaft, Völkerkunde und Italienische Sprache in München. Ohne akademischen Abschluss wechselte sie an die Hochschule für Fernsehen und Film München, die sie mit Diplom beendete. 1984 begann Fried, Sendungen im Fernsehen zu moderieren, zunächst im Bayerischen Rundfunk, dann live sowie Stern TV (in Vertretung für Günther Jauch). Für ihre Moderation erhielt sie 1988 einen Bambi. Von 1998 bis 2009 war sie neben Giovanni di Lorenzo Gastgeberin der Talkshow 3 nach 9 bei Radio Bremen. Von Juli 2009 bis Dezember 2010 moderierte sie im ZDF gemeinsam mit Ijoma Mangold die Literatursendung "Die Vorleser". Als Buch- und Zeitschriftenautorin. schrieb Fried für die Frauenzeitschrift Für Sie, das Politikmagazin Cicero, ein Buch für Erwachsene über Kinder und 1996 den Roman "Traumfrau mit Nebenwirkungen".

Eintrittskarten für die 12. Veranstaltung der Sparkasse Neckartal-Odenwald sind in allen Sparkassen-Geschäftsstellen oder unter www.spk-ntow.de/frauen erhältlich oder noch an der Abendkasse (Hotline 0172.102.0.506 ) - so lange Vorrat reicht. Der Erlös aus dem Eintrittskartenverkauf kommt dem Verein "Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis" zugute.