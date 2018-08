Moosbrunn. Allertage bietet sich dieser Anblick nicht: Ein in den hiesigen Breiten seltener Vogel, der Wiedehopf, tummelte sich dieser Tage auf dem Fußballplatz des SV Moosbrunn. Der im Naturschutzbund Eberbach engagierte Rainer Engelhardt aus Moosbrunn entdeckte "den Gesellen" bei einem Spaziergang.

Bisher brütet der prachtvolle Vogel vor allem im südlichen Baden-Württemberg, unter anderem am Kaiserstuhl und in der Ortenau. 2017 konnten dann erstmals Bruten des Wiedehopfs im Kraichgau in Obstbaumhöhlen nachgewiesen werden.

Laut Max Schulz vom Nabu Eberbach streifen diese besonderen Vögel auch umher und so kann es sie schon einmal in den Kleinen Odenwald verschlagen. "Die kurzgehaltene Vegetation und regelmäßige Bewässerung der Sportplätze bieten nicht nur dem Wiedehopf derzeit eine geeignete Möglichkeit zur Nahrungsaufnahme", so Schulz.

Auch Bachstelzen, Grauschnäpper, Singdrosseln und Amseln könne man auf dem Sportplatz Moosbrunn sehen. "Für die Vögel ist es aktuell sehr schwer in überwiegend ‚steinhartgebackenen‘ Böden und vertrockneter Vegetation an Würmer und Insekten zu kommen."