Lindach. (fhs) Seit Montag, 12 Uhr, ist bei der Lindacher LTE-Funkversorgung eine der Mobilfunk-Basisstationen ausgefallen. Nach Angaben des Betreibers Vodafone am Freitag wurde "nach intensiver Suche" der Grund gefunden: Ein Hardware-Fehler in der Anlage vor Ort. Der Hersteller der Mobilfunk-Station habe jedoch aktuell Lieferengpässe. Das benötigte Bauteil sei aktuell bundesweit nicht verfügbar, teilte gestern auf Anfrage Vodafone-Sprecher Volker Petendorf mit. Der Hersteller versuche jetzt, über sein Zentrallager in den Niederlanden das Ersatzteil auf dem europäischen Markt zu beschaffen. Daher sei es noch nicht absehbar, wann die 400 betroffenen Kunden wieder mit ihrem Smartphone telefonieren und surfen können. Petendorf: "Wir bitten die betroffenen 400 Kunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten."