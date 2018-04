"Die kleine Hexe" steht beim Mobilen Kino in der Stadthalle auf dem Programm. Foto: privat

Eberbach. Mit drei Filmen im Gepäck kommt am Donnerstag, 12. April, das Mobile Kino in die Stadthalle.

"Die kleine Hexe" (FSK ab sechs Jahre) wird um 15 Uhr gezeigt. Der Eintritt kostet 5 Euro; der Film dauert 100 Minuten. Die kleine Hexe will unbedingt mit den anderen Hexen in die Walpurgisnacht tanzen, doch sie ist erst 127 Jahre alt und damit viel zu jung. Weil sie sich trotzdem heimlich auf das Fest schleicht und dabei erwischt wird, bekommt sie als Strafe auferlegt, alle Zaubersprüche aus dem großen magischen Buch in nur einem Jahr zu lernen.

Weiter geht’s um 17.30 Uhr mit dem Film "Die dunkelste Stunde" (FSK ab zwölf Jahre). Der Eintritt kostet 6 Euro, der Film dauert 126 Minuten. Als der englische Premierminister Chamberlain im Mai des Jahres 1940 zurücktritt, ist der reichlich unpopuläre Winston Churchill der Einzige, dem man noch zutraut, England unbeschadet aus einem drohenden Krieg herauszuführen. Bald schon sieht er sich von Regierungsmitgliedern und auch der Öffentlichkeit bedrängt, Friedensverhandlungen mit den Nazis aufzunehmen. Doch Churchill lässt nicht locker... .

"Die Verlegerin" (FSK ab sechs Jahre) steht dann um 20 Uhr auf dem Programm. Der Eintritt kostet 6 Euro, der Filmlänge beträgt 117 Minuten. Meryl Streep und Tom Hanks spielen in dem Politthriller der Extraklasse von Regisseur Steven Spielberg (1971) mit. Unter der Führung von Katharine Graham steht die Washington Post kurz vor dem Börsengang. Schon allein das ist für die bodenständige Frau eine große Herausforderung. Als dann auch noch ihrem Chefredakteur brisante Unterlagen zugespielt werden, die einen gigantischen Vertuschungsskandal im Weißen Haus dokumentieren, kommt es zu einem nervenzerreißenden Kampf zwischen der Regierung und der Zeitung, bei dem es um nichts Geringeres als die Pressefreiheit geht.