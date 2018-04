Elyas M’Barek als engagierter Lehrer in "Fack ju Göhte 3".

Eberbach. Mit drei Filmen im Gepäck kommt das Mobile Kino am morgigen Donnerstag in die Stadthalle. Los geht’s um 15 Uhr mit "Paddington 2". Der liebenswerte Bär Paddington hat bei Mr. und Mrs. Brown sowie deren Kindern ein Zuhause gefunden und sich mittlerweile auch in der Nachbarschaft zum beliebten Mitglied gemausert. Als der 100. Geburtstag von Tante Lucy vor der Tür steht, sucht Paddington nach einem passenden Geschenk. Im Antiquitäten-Laden von Mr. Gruber findet er ein einzigartiges Pop-up-Bilderbuch. Doch um sich das leisten zu können, muss der tollpatschige Bär ein paar Nebenjobs antreten, bei denen das Chaos nicht lange auf sich warten lässt. (Eintritt 5 Euro, FSK ab 0, empfohlen ab sechs Jahre, Länge 107 Minuten)

"Fack ju Göhte 3", steht um 17.30 Uhr an. Chantal, Danger, Zeynep und die anderen Schüler der Goethe-Gesamtschule stehen kurz vor dem Abitur, doch die ehemaligen Problemschüler sind nicht motiviert, diesen Abschluss zu ergattern. Dafür hat die Frau vom Berufsinformationszentrum gesorgt, indem sie ihnen klargemacht hat, dass ihre Zukunft sowieso nicht besonders rosig aussieht. Somit ist bei Chantal & Co. erst einmal wieder Frustration, Eskalation und Leistungsverweigerung angesagt, aber dennoch will Zeki Müller (Elyas M’Barek) alles tun, damit sie das Abi schaffen. (Eintritt 6 Euro, FSK ab zwölf Jahre, Länge 120 Minuten)

"Aus dem Nichts" heißt es um 20 Uhr. Katja (Diane Kruger) verliert ihren Mann Nuri und ihren Sohn Rocco bei einem Bombenanschlag. Ihren Schmerz betäubt sie mit Drogen. Katja denkt daran, sich umzubringen. Als die Polizei das Neonazi-Paar Edda und André Möller verhaftet, weil ein entscheidender Hinweis von Andrés Vater einging, schöpft Katja Hoffnung. Der Prozess ist anstrengend, doch die Aussicht auf eine Verurteilung der Täter gibt Katja Kraft. Nachdem Verteidiger Haberbeck geschickt Zweifel gesät hat, müssen Edda und André mangels eindeutiger Beweise freigesprochen werden. (Eintritt 6 Euro, FSK ab zwölf Jahre, Länge 106 Minuten)

Info: Nächstes Mobiles Kino in Eberbach: Donnerstag, 15. Februar. www.mobileskino-bw.de ©2018