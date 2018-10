Michelstadt/Brombachtal. (dpa/lhe) Bei Wohnungsdurchsuchungen im südhessischen Odenwaldkreis hat die Polizei Waffen und Drogen sichergestellt. Im Fokus der Fahnder waren dabei mutmaßliche Drogenhändler, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei einem 34-jährigen Verdächtigen fanden die Ermittler in Michelstadt unter anderem ein «Sammelsurium von legalen und illegalen Waffen». Darunter befanden sich neben Schlagring und Sportarmbrust auch Schreckschuss- und Gaswaffen mit Stahlkugelmunition. In der Wohnung eines 27-Jährigen im Brombachtal fand die Polizei neben Drogenutensilien wie Feinwaagen auch geringe Mengen Cannabis und 28 Gramm Amphetamine.