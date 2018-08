Textiles, Getöpfertes und Geschnitztes, Schmuck, Taschen und Maßschuhe, Schönes aus Holz, Papier und Glas: allein die Vielfalt dessen, was die Aussteller jetzt in Michelstadt auf der KunstHandwerk Odenwald zu bieten haben, ist einen Besuch wert. Foto: privat

Michelstadt. Das letzte Augustwochenende in Michelstadt steht ganz im Zeichen des "Feinen Kunsthandwerks". Auch dieses Jahr gestalten vom 24. bis 26. August Kunsthandwerker aus dem Odenwald und Gastaussteller gemeinsam einen Markt.

Stimmungsvoller Rahmen des Geschehens ist die unmittelbare Umgebung rund um das historische Rathaus mit Marktplatz und Löwenhofreite. Hier präsentieren rund 30 Aussteller ihre besonderen kunsthandwerklichen Kreationen. Den Besucher erwartet ein weitgefächertes, vielfältig-buntes Angebot aus den Bereichen Keramik, Glas, Schmuck, Textil, Leder, Papier, Holz und mehr. Und er kann Einblick gewinnen in die kunsthandwerkliche Arbeit von der ersten Idee bis zum fertigen Unikat.

Traditionsgemäß findet die Eröffnung des Marktes am Freitagabend von 19 bis 21 Uhr in der Löwenhofreite statt. Für die Einstimmung sorgen Blues-, Folk- und Rockmelodien oder auch Eigenkompositionen von "Silk & Steel", mit Gisbert Klemm und Volker Reichl (Gitarre und Gesang), Jürgen Diehl (Bass) und Klaus Staab (Klavier und Gesang). Auch am Samstag und Sonntag, 24./ 25. August, ist der Markt kostenfrei jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer sind die Aussteller? Andrea Engelhardt-Skarke, gelernte Elfenbeinschnitzerin aus Erbach, präsentiert aus Naturmaterialien gefertigten Schmuck. Ebenfalls um Unikat-Schmuck, hier aus Silber und Gold in Kombination mit Edelsteinen, geht es bei Goldschmiedin Uschi Friedl aus Bad König.

Der Kunstglasermeister Peter Hermans aus Winterkasten (Lindenfels) ist bekannt für seine traditionellen Bleiverglasungen für Kirchen sowie für moderne Glaseinsätze für Fenster und Türen. Dem Papier verpflichtet sind sowohl Claudia Diehl (Michelstadt-Steinbach) mit originellem Upcycling-Schmuck als auch, in ganz anderer, ebenso außergewöhnlicher Weise, die Kalligrafin Bärbel Schulz (Waldbrunn).

Der Holzbildhauer Thomas Weiterschan (Höchst-Forstel) kreiert Skulpturen aus verwitterten Fachwerkbalken und Aststücken, während Laurenz Mayer (Brensbach-Wallbach) feine Drechslerarbeiten darbietet.

Für Textilkreationen stehen Namen wie Babette Fitz (Mossautal) mit Kissen, Ballontüchern, Schärpen und Stulpen aus original indischen Stoffen, Dorothee Flachs (Hirschhorn), die die Ausstellung mit Taschen, Accessoires und Schmuck aus Filz bereichert und Inge Stegmann - Panterella (Olfen), die Unikate aus Stoff und Papier, von Schmuckbeuteln über Portemonnaies bis zu Origami-Kreationen, präsentiert.

Die Kunst des Töpferhandwerks pflegen die Keramikwerkstätten von Ulrike Hemberger und Werner Laetsch (Michelstadt-Steinbach), Gisbert Klemm (Erbach), Barbara Macholz (Mossautal-Hiltersklingen) sowie Peter Schrader (Modautal). Ihre Produkt-Palette reicht von Gebrauchskeramik und Steinzeug-Geschirr über frostfeste Garten- bis hin zu Rakukeramik und Brottöpfen. Peter Löffler (Erbach), ein Synonym für "Lehm und Feuer", kombiniert bewährte Ofenbautradition mit modernen Techniken.

Als Gäste sind unter anderem dabei Korbmachermeisterin Monika Nickel (Pfalz), die außergewöhnliche Flechtarbeiten präsentiert. Der Holz-Kunsthandwerker Henning Beck (Mühlacker) zeigt seine selbst gefertigte Burganlagen, die er vor Ort mit Brennzeichen verziert. Ebenfalls dem Material Holz verpflichtet sind Klaus Staab (Krombach) mit Notenskulpturen aus verschiedenen Hölzern sowie Holzbildhauermeisterin Lea Diehl (Langenstein) mit ausdrucksstarken Holzfiguren.

Auch Rainer Kramer (Tauberbischofsheim) arbeitet auf diesem Gebiet und bereichert die Ausstellung mit Holz-Schmuckkästchen und Massivholzmöbeln. Für exquisites Feintäschnerhandwerk steht der Name Manfred Groh (Wertheim); ebenfalls auf Leder spezialisiert sind das Label Packesel (Fürth) sowie Annette Semmler (Brombachtal), die beide mit individuellen handgefertigten Taschen auf dem Markt vertreten sind. Auch das Maßschuhatelier Buxmann (Brensbach) kennt dieses Material sehr genau und stellt neben Schuhen auch Kleidung und Accessoires her. Feines Strickdesign ist die Spezialität von Claudia Galke (Kleinkahl).